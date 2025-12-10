副市長不在のまま、３度目の市議会定例会に臨んでいる出口市長（前列左）＝４日、三浦市議会

６月に市長が交代した三浦市で、「補佐役」となる副市長の空席が続いている。市長選で出口嘉一氏が初当選して市長に就任したが、落選した前市長を支持した市議が大半を占める市議会との間で調整が難航している。開会中の１２月定例会でも副市長人事案は提出されない見込みで、長期間の副市長不在による市政への影響を心配する声が出ている。

「現時点では白紙。見通しは立っていない」。市議会定例会開会前の１１月２８日、初めての定例会見に臨んだ出口市長は副市長の選任について問われ、こう答えた。

かつては政争の激しさで知られていた三浦市だが、１９９８年以降でこれだけ長期間の副市長不在はない。市法制文書課によると、副市長がいない場合は総務部長が代理を務める。決済も各部長が行うため、法令上は支障がないという。

しかし、副市長経験者の一人は「複数の部署に関係する施策は副市長が仕切り役となり、検討していくのが通例。部長だけだと話がまとまりにくい」と指摘する。一般的に市長と市議会とのパイプ役の役割も果たしており、「円滑な市政運営のためにも副市長は不可欠」と説く。