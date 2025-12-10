年末大そうじで出た不要品を無料で回収！“0円”の掘り出し物も… 名古屋市と連携した｢ジモティースポット｣
きょう訪ねたのは、名古屋市西区にある「ジモティースポット名古屋 上小田井店」です。
【写真を見る】年末大そうじで出た不要品を無料で回収！“0円”の掘り出し物も… 名古屋市と連携した｢ジモティースポット｣
（利用者）
「安いです。（子ども服）かわいかったので、サイズ大きいけど大きくなったら着られるかな。（商品の）幅が広くて宝探しみたいで楽しい」
気に入ったものがあれば、1人1日10点までなら持ち帰ってもらってOKという食器も。料金は無料！
ここは不要品を譲り合う、地域情報サイト「ジモティー」と名古屋市が連携して、粗大ごみの減量などを目的に展開。市内では他に、守山店と港店もあり、持ち込みについては名古屋市民に限ります。
衣料品・食器・生活家電・家具など予約なしで持ち込みOK
予約なしで持ち込みは何点でもOK。ただし、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ・自転車・車のタイヤなど持ち込めないものもあるので、二度手間にならないよう持ち込む前にホームページでの事前確認をお勧めします。
（利用者）
「大掃除していた。お店をやっていて、いらなくなったトレイとかを持ってきた」
年末に向けて大掃除の時期になってきましたが…
（ジモティースポット名古屋 上小田井店 伊藤すみかさん）
Q.年末に向けて持ち込みは増えた？
「増えた。大掃除で不要になったものを持ち込んでいる。最近は食器や衣類の持ち込みが多い」
引き取り費用は無料！
店に引き取ってもらうのに料金はかかりません。出会った中にはこんな人も…
（男性）
「捨てるにはもったいないと思って持ってきた」
不要になったスーツケース3つを持ち込んだということでしたが…
（店員）「少し割れていますね」
（男性）「あらまダメじゃん」
キャスター部分が破損していたので、引き取ってもらえたのは1つでした。
「ジモティースポット名古屋 上小田井店」の定休日は毎週木曜日で、年内の営業は27日までです。
（伊藤さん）
「綺麗なもので捨てようか悩んでいるものがあれば、ぜひこちらにお持ちください」