きょう訪ねたのは、名古屋市西区にある「ジモティースポット名古屋 上小田井店」です。

【写真を見る】年末大そうじで出た不要品を無料で回収！“0円”の掘り出し物も… 名古屋市と連携した｢ジモティースポット｣

（利用者）

「安いです。（子ども服）かわいかったので、サイズ大きいけど大きくなったら着られるかな。（商品の）幅が広くて宝探しみたいで楽しい」

気に入ったものがあれば、1人1日10点までなら持ち帰ってもらってOKという食器も。料金は無料！

ここは不要品を譲り合う、地域情報サイト「ジモティー」と名古屋市が連携して、粗大ごみの減量などを目的に展開。市内では他に、守山店と港店もあり、持ち込みについては名古屋市民に限ります。

衣料品・食器・生活家電・家具など予約なしで持ち込みOK

予約なしで持ち込みは何点でもOK。ただし、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ・自転車・車のタイヤなど持ち込めないものもあるので、二度手間にならないよう持ち込む前にホームページでの事前確認をお勧めします。

（利用者）

「大掃除していた。お店をやっていて、いらなくなったトレイとかを持ってきた」



年末に向けて大掃除の時期になってきましたが…



（ジモティースポット名古屋 上小田井店 伊藤すみかさん）

Q.年末に向けて持ち込みは増えた？

「増えた。大掃除で不要になったものを持ち込んでいる。最近は食器や衣類の持ち込みが多い」

引き取り費用は無料！

店に引き取ってもらうのに料金はかかりません。出会った中にはこんな人も…



（男性）

「捨てるにはもったいないと思って持ってきた」



不要になったスーツケース3つを持ち込んだということでしたが…



（店員）「少し割れていますね」

（男性）「あらまダメじゃん」

キャスター部分が破損していたので、引き取ってもらえたのは1つでした。



「ジモティースポット名古屋 上小田井店」の定休日は毎週木曜日で、年内の営業は27日までです。



（伊藤さん）

「綺麗なもので捨てようか悩んでいるものがあれば、ぜひこちらにお持ちください」