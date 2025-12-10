7日の大阪ブルテオン─東京グレートベアーズ戦

バレーボールSVリーグ男子で壮絶なロングラリーが発生した。7日にAsueアリーナ大阪で行われた大阪ブルテオン─東京グレートベアーズの一戦。最終第5セットのシーンは動画の再生回数が3300万回を超えるなど、ファンにも衝撃が広がっている。

最終第5セット、13-10と大阪ブルテオンの3点リードから終わりの見えない壮絶なラリーが展開された。

大阪ブルテオンのサーブからスタートし、お互いのスパイクを拾いまくった。50秒のバトルの末にブロックで大阪ブルテオンに得点が入ると、同チームの選手は3人がフロアに倒れこみ、相手チームの選手も崩れ落ちた。

SVリーグ公式Xが実際の映像を公開。大阪ブルテオン公式インスタグラムも同様のシーンの動画を投稿すると、公開から3日で「いいね」が150万を突破し、再生回数も驚異の3300万回超えとなり、ファンからは称賛の声が相次いだ。

「これぞバレーボール！といえそうな素晴らしいラリーでした」

「伝説に残るラリーです。 すごいです、涙出ました」

「コートに選手倒れていって、、感動」

「全ての人に見てほしい！スポーツが好きな方も！バレーボールちょっと興味ある人も！」

「両チームの執念がすごかった！」

この試合を3-2で制した大阪ブルテオンは2位につけ、敗れた東京グレートベアーズは6位となっている。



（THE ANSWER編集部）