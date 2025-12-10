試着 → 感動した！【しまむら】体型カバー狙える♡「ブラウン色パンツ」

カーブパンツは、今年特に注目を集めたアイテムのひとつ。ゆるやかな丸みのあるラインが下半身を優しく包み、体型カバーも狙えるのが魅力です。今回紹介する【しまむら】のブラウンパンツは、立体感のあるシルエットに旬のブラウンが合わさり、今っぽいムードをまとえる1本。@miu___wearさんも「試着してシルエットの良さにびっくり」と絶賛しています。

ちょうどいいゆるさで体型カバーにも◎

【しまむら】「MEG*カーブパンツ」\1,969（税込）

太ももまわりはゆったり、でも裾まわりはダボつきすぎないのがカーブパンツの魅力。ゆるさがちょうどいいから、厚手ニットにもクリーンなブラウスにもバランスよく合わせられそうです。気になる下半身を上手くカバーしつつ、絶妙なシルエットが嬉しいポイント。@miu___wearさんが「しっかりした秋冬用の生地」と紹介しているように、ノルディック柄のニットとも好相性で、季節感のあるコーデが楽しめそうです。

流行カラーで大人のおしゃれを後押し

こっくりとしたブラウンは、トレンド感を高められるのが◎ 上下をブラウンで揃えたワンカラーコーデでも、トップスをINしてベルトでマークすれば、太めパンツでもメリハリが出てバランスがとりやすそう。黒小物で上品に引き締めれば、都会的なムード漂う大人カジュアルが完成します。

Writer：Anne.M