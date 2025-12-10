本物そっくりなリアル造形！“えび天”モチーフの立体パズル『解体パズルLite えび天パズル』発売

食品モチーフの立体パズル「解体パズルLite」シリーズから、第12弾となる『解体パズルLite えび天パズル』が登場。

本物そっくりなリアルな造形にこだわり、遊びながら頭を使い、集めても楽しい立体パズルシリーズ「解体パズルLite」。Japaaanではこれまでに、『解体パズルLite クリームソーダ』、『解体パズルLite 納豆パズル』などを紹介してきました。

新商品となる『解体パズルLite えび天パズル』は、サクサクの衣パーツ12個、えびパーツ4個を正しく組み合わせてえび天を2本、完成させる立体パズルとなります。

衣のサクサク感、えびのプリプリ感を造形と彩色によって、完成度高く再現されているので、いまや国内外にいる数多くの「えび天」好きを満足いく仕様に♪

パズルを楽しんだ後は付属の皿シートの上にのせて、飾ることもでき、さらに別売りの「解体パズルLite おにぎりパズル」と組み合わせると、人気のメニュー“天むす”を作ることもできます。

『解体パズルLite えび天パズル』は、2025年12月上旬に発売。価格は1,628円（税込）です。

解体パズルLite えび天パズル