◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神・芝１６００メートル）＝１２月１０日、栗東トレセン

２歳女王の座へ向け、準備は整った。無傷２連勝中のアランカールは栗東・ＣＷコースで３週連続となる３頭併せを敢行した。

この日も最後方から運び、中のアルジェンテーラ（２歳新馬）、外ヴァリージア（５歳１勝クラス）を４馬身ほど追走。僚馬はいずれも騎手を背にびっしりと追われたが、こちらは助手が騎乗し、終始手綱は持ったまま。最後は弾むようなフットワークでスッと加速し、６ハロン８１秒６―１１秒８で首差遅れも、順調ぶりが伝わる走りだった。

１週前に８５秒１―１１秒０と抜群の伸びを見せ、しっかりと仕上がっている。当週は調整程度だったが、斉藤崇調教師は「ちょっと思っていたより時計が速くなりましたけど、内を回していますし、すごく楽に並びかける感じでしたし、動きも問題ないかなと思います」と手応えを深めた。

一戦ごとに名を知らしめている。終始馬なりだった７月の新馬（福島、芝１８００メートル）は、直線だけの競馬で４馬身差の完勝。前走の野路菊Ｓは、最後方から上がり最速３３秒３の末脚で他馬をまとめて差し切り、３馬身半差で突き抜けた。過去２戦は７、６頭立ての少頭数だったが、今回はフルゲート１８頭立てが濃厚。スタートがひと息なだけに「どうしても後ろからだと頭数が増えたら厳しくなる」とトレーナーはポジション取りをポイントの一つに挙げる。

それでも、鞍上はダービージョッキーの北村友。馬のリズムを大切にする腕利きを背に、ライバルへ立ち向かう。小柄ながらも切れ味を兼ね備える段違いのスピードで、Ｇ１の壁もぶち破る。（松ケ下 純平）