今シーズンを終えた清水エスパルスの選手らが、10日、静岡市の難波市長のもとを訪れました。今シーズン限りでの退任を発表した秋葉監督は県民の熱い声援に対し感謝の言葉を述べました。



10日、静岡市の難波喬司市長のもとを訪れたのは、清水エスパルスの秋葉忠宏監督やキャプテンの北川航也選手らです。



今シーズンJ1で戦った清水エスパルスは、最終順位14位で来季に向け意気込みを語りました。





（清水エスパルス 北川 航也 キャプテン）「子どもたちに夢や目標を与え続けられるように頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします」（静岡市 難波市長）「北川選手が点を入れると本当に盛り上がりますので、来年、来シーズンも大暴れしてしてもらいたい」また、今シーズン限りでの退任を発表している秋葉監督は。（清水エスパルス 秋葉 忠弘 監督）「ことしで静岡を離れることになりますが、3年間静岡市のパワーをダイレクトに感じられる幸せな3年間を過ごすことができました」（静岡市 難波市長）「秋葉監督、本当にお疲れ様でした。J1に復帰をして、J1残留ということで本当に大きな仕事をしていただきまして、ありがとうございます」最後に、市長から秋葉監督に感謝の意を込め花束が贈られました。（清水エスパルス 秋葉 忠弘 監督）「皆さんが熱い声援を送ってくださいましたし。静岡で生活することが本当に楽しかったので、僕にとっては忘れられない思い出の地になりました」