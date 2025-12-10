ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」のヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）の同僚・小田琴子役で注目された女優の鳴海唯が１０日、来年１月１０日に季刊のＺＩＮＥ（自主制作冊子）の「Ｍａｇｉｃ ｈｏｕｒ」を発行すると発表した。

写真やイラスト、文章など、自由な発想で誌面を表現する鳴海らしさ満載の媒体。第１号は「Ｎａｔｕｒａｌ」をテーマに、カメラマン・三森いこが撮影。以前から交友がある二人の関係性だからこその、飾らず自然体の姿を堪能できる。第２号以降も異なるテーマを設定し、それぞれの世界観の中で新たな一面を切り取っていく。

鳴海は発行に至った経緯について「友人のカメラマンの三森いこちゃんとご飯を食べている際、何か自由に面白い事を一緒にやりたいねという話になった事が始まりで、それを愛のあるスタッフの皆様と共に、このような素敵な形で具現化することができました」と説明。「なんてことない日々から、かけがえのない時間を拾い集めるような、そんなＺＩＮＥになっています」と力を込めた。

税込み１１００円。この日から予約可能となっている。