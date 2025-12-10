お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、１０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。不倫をテーマに、視聴者から寄せられた相談に答えた。

２０代女性から寄せられたのは、「友人が会社の上司と不倫しています。数か月前に友人から不倫してしまった。やめなきゃいけないのはわかっているけど、相手のことが好き、と相談を受けました。ミキティさんなら友人にどのような言葉を伝え、どう接しますか」というもの。

藤本は「仲いい子ならどうにかしてあげたいって思うよね、その先に幸せはほとんどないもんね」と始めると、「男の人は不倫はただの遊びだからさ、男性はハッピーよ。でも、略奪愛みたいなのってなかなかないから。だからそれを一回伝えるのはどうなんだろうね」と提案した。

これに対してスタッフが「でもきっと、伝えても伝えても別れないんです」と相槌を打つと、「『っていって別れないじゃん』って言ったらいいんじゃないの」と話した。

また、「嫌われてもいいんだったら、延々と『２号さん』って呼ぶとかさ 『２号さん今日何してんのー』とかさ、『１号になったら教えてー』って ふざけあえる仲ならいいけど」と冗談交じりに話し、最後には「結局は距離とるのが一番いいんだろうね、“友達が不倫してる”は、私はどうにも結局できないから、自分のためを思ったら多少距離を置くっていうのが自分の心の安定なのかなと思うかな、だってたぶん、どんなに言っても変わらないよね」とまとめた。

これに対して視聴者からは「友達を２号さんって呼ぶって笑」「２号さんお腹ちぎれるくらい笑ってしまった」「２号呼びの攻撃力の高さよ」「ミキティさん 全ての悩みに完璧な回答」「突然の２号ｗｗｗめちゃくちゃわらったｗｗｗｗたしかにそこまで言えたら大親友すぎる」などの声が寄せられている。