プロボクシング、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が9日、自身のインスタグラムを更新。12月27日開催のアラン・ピカソ戦に向けた強い意気込みを報告しました。

井上選手は、9月14日に行われた前戦では、ムロジョン・アフマダリエフ選手に判定勝利し防衛に成功。その後、ピカソ戦を控えながらも、弟の井上拓真選手のサポートをしてきました。

その拓真選手が那須川天心選手に勝利し、世界王座返り咲きを実現。そして18日後にせまったこの日、自身の試合へと完全に焦点をあわせ、本気モードでトレーニングを行う様子を公開しました。

井上選手は、スパーリングやサンドバッグ打ちを行う自身の写真を公開するとともに「今年最後の追い込みもあと少し、年4回のハードスケジュール絶対やり切るよ」と意気込みをつづりました。

またストーリーズでは、所属する大橋ジムの大橋秀行会長の投稿を紹介。その大橋会長は、重りを背中にのせて腕立て伏せをする井上選手の写真を公開し「スパーリング10R後の猛烈トレーニング！」とつづっています。

その大橋会長が撮影した写真には、井上選手だけでなく、父・真吾トレーナーやジムの仲間がサポートする姿も写されています。