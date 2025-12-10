総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１８回大会に向けたオーディションの模様が７日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信され、“歌舞伎町最恐ホスト”舞杞維沙耶は長谷川拓也との対戦が決まった。

“顔面狂気の特攻隊長”長谷川が舞杞を呼び出して対戦を要求。「自分とやってくれないですかね。体重関係なしで、ベアナックルで」とベアナックルＭＭＡを提案。朝倉も「いいですよ。決定で」と対戦を決めた。さらに舞杞は「寝技１０秒なしにしてください」と提案。「寝技すると思ってます？お前がぶっ倒れた後、顔面ボコボコにする為にそれでやろうって言ってんだよ」と長谷川に向けて言い放ち、長谷川も「全然いいですよ」と受諾。強面の２人が鬼の形相でにらみあった。

コメント欄などでは「マキイザヤの威圧感ってちょっと異質だよな なんか食い殺されそう」、「リンダマン感、また増したな」、「不気味すぎる」との声が寄せられていた。