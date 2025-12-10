ABS秋田放送

サンタクロースが家に来るのかドキドキしている子どもたちも多いかもしれませんが、こちらは、ひと足早くクリスマス気分を楽しみました。

大館市の保育園に、秋田杉のクリスマスツリーが贈られ、さっそく園児たちが飾り付けを行いました。

すっかり雪化粧した、大館の「大文字」。

まちのシンボルも見つめる、市の中心部にある、城南保育園の分園です。

園児たちは、この日を心待ちにしていました。

サンタクロースが届けたのは、秋田杉のクリスマスツリーです。

米代東部森林管理署が2005年から毎年、市内の保育園などにプレゼントしています。

「森林の大切さを知ってもらいたい」という思いが込められていて、10日は、高さ約2.5メートルのツリーが贈られました。

園児たちは10日のために、サンタやくつ下などの飾りを用意してきました。さっそく飾り付けです。

園児
「かざりかざるのがたのしかったです」

園児
「うれしいきもちです」
記者
「キラキラになったツリー見てみていまどう？
園児
「＜木を眺める＞きれい」

記者
「どんなクリスマスになるとうれしいですか？」
園児
「たのしいクリスマス」

最後は、みんなで歌を歌って、ひと足早いクリスマス気分を楽しんだ子どもたち。

25日にも、このツリーを囲んでクリスマス会を開くことにしています。