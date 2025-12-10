人や物の移動が多くなり輸送の需要が高まる年末年始を前に、運送事業者を対象とした安全総点検が始まりました。

【写真を見る】タイヤが脱落すれば命の危険も...運送事業者を対象とした安全総点検（山形）

タイヤを冬用に取り換えるこの時期、安全管理は特に重要です。

この安全総点検はバスやタクシー、トラックに旅客船など運送事業者の安全に対する意識を高めることを目的に行われていて、山形運輸支局では来月１０日までに県内１５の事業者の安全対策状況を確認します。

きょうは山形市の運送会社に東北運輸局の職員５人が訪れました。

点検では、ドライバーがアルコールチェックを行い運行管理者に報告するまでの流れや、運転前の車両やタイヤの点検の様子などを確認しました。

重点的に点検したのがタイヤのホイールナットの締め付け作業です。

東北運輸局によりますと、昨年度県内では大型車の車輪脱落事故が９件起きていて、東北地方で最多となりました。

■人命にも関わるタイヤの脱落

こちらは国土交通省が行った車輪脱落事故の再現です。

時速６０キロで走るトラックから外れたタイヤは倒れることなく転がり、ベビーカーと男性に衝突しました。ベビーカーと男性はおよそ４メートル飛ばされてしまいました。

タイヤの脱落は人命にも関わるほか、交通障害にもつながります。

東北運輸局 山形運輸支局 平川清彦 支局長「大型車のタイヤは重量は１００キロ、直径も１メートルと非常に大きなもの。これが（脱落すると）他の交通に与える影響は非常に大きいので、車輪脱落を１件でも減らすよう点検をしてほしい」

車輪の脱落は大型車だけではなく、一般車も注意が必要です。脱落の多くはタイヤ着脱をした１か月以内に起きる傾向があり、冬用タイヤなどに交換する時期は特に注意が必要だということです。