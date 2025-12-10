「自分の起こした過ちと向き合ってほしい」整骨院の院長が患者女性にわいせつ行為か　一度は不起訴になるも…女性の不服申し立てを機に再捜査され在宅起訴

女性患者にわいせつな行為をしたとして、整骨院の院長の男が再捜査の末、起訴されました。



被害を訴えているのは、大阪府内に住む当時１８歳の女性です。



（被害を訴える女性）「あきらめずに不服申し立てをしてよかったと思います」



起訴状などによりますと、八尾市にある整骨院の院長・今学士被告（４１）は去年９月、患者の女性に対し、胸を触ったり首筋にキスしたりするなどのわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪で１２月１日に在宅起訴されました。





女性は友人や両親、複数の性被害の相談機関に相談したうえで警察に被害届を提出しました。そして、去年１１月、警察は不同意わいせつ傷害の疑いで今被告を書類送検しましたが、今被告は取り調べに対し「わいせつ行為はなかった」と容疑を否認。大阪地検は今年３月、不起訴処分としました。（被害を訴える女性）「なかったことにされても私の被害は続いています」この３か月後、女性は、不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てました。すると、これをきっかけに大阪地検は捜査のやり直しを決め、新たに証拠を集めるなどした上で今被告の起訴に踏み切ったのです。公開の法廷で裁かれることとなった今被告に対し女性は「自分の起こした過ちと向き合ってほしい」と話しました。（被害を訴える女性）「（不起訴のままなら）第二、第三の被害者を増やしていたと思いますので、人として自分の罪を認めて改めてほしいと思います。公平な目で見るのが裁判官なので、加害者の人柄とか、私とか私の周りについてくださる、裁判に出てくれる方の意見を聞いて、厳罰を下してくださるといいなと思います」苦しむ娘をそばで支えてきた母親は、今回の起訴を受けて、性被害にあったと思ったら専門機関に相談すべきだと訴えます。（女性の母親）「ひとりで抱え込まずに『助けてください』と言うことが大事なことなのかなと思いました」今被告はＭＢＳの取材に対し、「弁護士に対応を一任しています」と話しています。