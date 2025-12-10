万博会場建設費にあてる企業からの寄付金が約４２億円不足　１９７０年万博の収益金で運用「万博記念基金」を切り崩し不足分を補いたい考え

万博の会場建設費にあてる企業からの寄付金が、約４２億円足りないことがわかりました。



１０月に閉幕した大阪・関西万博の会場建設費（２３５０億円）をめぐっては、国、大阪府と市、経済界が３分の１ずつ負担する計画です。



経済界は負担分を企業からの寄付で賄う予定でしたが、博覧会協会の関係者によりますと、現時点で約４２億円が不足していることがわかりました。



経済界は引き続き寄付を募り、大阪府は前回の１９７０年・大阪万博の収益金で運用されている「万博記念基金（約２００億）」の半分を切り崩し、不足分を補いたいとしています。





協会理事の吉村知事は…（大阪府 吉村洋文知事）「一部そこの金額（経済界の不足分）に充てて、残りを大阪府が受け取って、それをもとに万博記念公園を管理していく」一方、万博のシンボル「大屋根リング」。１２月に入ってから一部エリアでリユース用に木材を取り外す工事が行われてきましたが、１０日からは別のエリアでも解体が始まりました。大屋根リングは２０２７年８月末までに基礎部分も含めて撤去を終える予定だということです。