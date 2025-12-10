木曜日は日本海側や北日本は広い範囲で雨や雪が降る見込みです。太平洋側も一部で傘の出番になる所がありそうです。

木曜日は前線や低気圧の影響で日本海側や北日本は広く雨や雪が降るでしょう。北海道や東北北部は朝から夜にかけて雪や雨が降り、風も強まりふぶく所がある見込みです。青森周辺も雪や雨が降り、降り方が強まる時間がありそうです。

午後は西日本の日本海側も雨が降り出し、夕方から夜のお帰りの時間帯は日本海側の広い範囲で雨や雪が降るでしょう。雷を伴ったり、降り方が強まる所もある見込みです。また、夕方から夜を中心に西日本や東海の太平洋側でも一時的に雨の降る所がありそうです。

関東は午前中は雲が広がりやすいですが、午後は晴れて乾燥が続くため、引き続き火の元にはお気をつけください。

日中は広い範囲で南風が吹いて、この時季としては気温の高い所が多いでしょう。西日本や東日本は15〜17℃前後の所が多くなりそうです。ただ日本海側は次第に冷たい北風に変わり、夜は急に寒くなる所も多くなる見込みです。気温の変化にもお気を付けください。

【木曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：1℃ 釧路：7℃

青森 ：7℃ 盛岡：7℃

仙台 ：13℃ 新潟：14℃

長野 ：12℃ 金沢：16℃

名古屋：14℃ 東京：15℃

大阪 ：17℃ 岡山：15℃

広島 ：15℃ 松江：16℃

高知 ：18℃ 福岡：18℃

鹿児島：21℃ 那覇：26℃

金曜日は一時的に冬型の気圧配置が強まり、北日本や北陸で雪や風が強まる所がある見込みです。土曜日から日曜日は低気圧や前線の影響で全国的に雨や雪が降り、降り方が強まる所がありそうです。月曜日にかけて低気圧が発達しながら進み、荒れた天気になる所もある見込みです。