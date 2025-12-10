Ｊ３のアスルクラロ沼津は１０日、ＪＦＬ２位・レイラック滋賀との入れ替え戦第２戦（１４日・ホーム）に向けて練習を行った。７日のアウェーでの第１戦は２―３で惜敗。勝利が絶対条件で、２点差以上をつけて勝てば９０分でＪ３参戦を継続できる。前節で１１試合ぶりにフル出場した地元出身のＭＦ鈴木拳士郎は「今年ラストなので、足をケガしてもいいくらい体を張ってプレーしたい」と意気込みを語った。

チームの命運を左右する試合。滋賀県内初のＪリーグ昇格を目指すレイラック滋賀に先勝を許した沼津だが、２０１７年から続くＪ３の舞台を守るため、逆転への決意は揺るがない。鈴木は「勝つしかない状況がはっきりした。第１戦で相手の戦い方も分かったので、変えてきても対応していきたい」と語る。沼津は第１戦で３失点を喫したが、いずれもセットプレーから。「勝てない相手ではない」と前を向き、守備意識をさらに高めながらホームでの最終決戦に臨む構えだ。

背番号８は沼津出身で、アスルクラロ沼津Ｕ―１２出身の選手。トップチームには関西大、Ｊ３讃岐を経て２０２０年に完全移籍で加入した。「小学生の時からお世話になっていたクラブ。クラブを（ＪＦＬに）落としちゃいけないという気持ちは、みんなより強い」と話す。ホームで迎える第２戦は、地元サポーターの声援が背中を押す大一番。鈴木をはじめ、沼津の選手たちは最後まで勝利を信じ、全力でピッチに立つ。

◆沼津のＪ３残留条件 ホーム＆アウェーによる入れ替え戦の勝者は２試合の勝利数で決まる。第１戦を落とした沼津は第２戦の勝利が絶対条件。勝利数で並んだ場合は得失点差で勝者が決定する。沼津は２点差以上での勝利なら残留。１点差勝利なら得失点差でも並ぶため、第２戦終了後に前後半１５分ずつの延長戦が行われる。それでも決着がつかない場合はＰＫ戦で勝敗が決まる。