１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１７８円９２銭（０・４２％）高の４万３１９８円１５銭だった。

３日連続で値上がりし、４営業日ぶりに最高値を更新した。３３３銘柄のうち約６５％にあたる２１７銘柄が上昇した。

外国為替市場で円安・ドル高が進行したことから、自動車など輸出関連銘柄の上昇が目立った。このほか、化学株やエネルギー関連銘柄の値上がりが寄与した。一方で半導体関連銘柄を含む電機株は下落が大きかった。

上昇率は、ウォシュレット（温水洗浄便座）の累計販売台数が７０００万台を突破したと発表したＴＯＴＯ（４・８４％）がトップだった。野村ホールディングス（ＨＤ）（４・１８％）、三菱マテリアル（３・９２％）と続いた。

下落率は、サンリオ（５・７１％）が最大だった。スクウェア・エニックスＨＤ（５・２９％）、塩野義製薬（４・６５％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５２円３０銭（０・１０％）安の５万６０２円８０銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４・１０ポイント（０・１２％）高い３３８９・０２。