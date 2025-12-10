¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³¡¼Åìµþ Âæ¾ì¡Û´Å¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡È¤¢¤Þ¤ª¤¦¡É¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ø¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È ¡ÁÀÖ¤¤ÊõÀÐ¡Á¡Ù
¤¢¤Þ¤ª¤¦¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³¡¼Åìµþ Âæ¾ì¡×¤Î¡¢¿á¤È´¤±¤Î¥í¥Ó¡¼¥Õ¥í¥¢¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°¡ÖThe Lobby Cafe¡×¤Ç¤Ï¡¢´Å¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¿¿¹È¤Ë¤¤é¤á¤¯½Ü¤Î¡È¤¢¤Þ¤ª¤¦¡É¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡Ø¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È ¡ÁÀÖ¤¤ÊõÀÐ¡Á¡Ù¤ò2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½ËÆü¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿´Å¤ß¤ÈË¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²Ì½Á¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È ¡ÁÀÖ¤¤ÊõÀÐ¡Á¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©
¾åÃÊ¡¡
¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡Ö¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¡¢Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬½Å¤Ê¤ë¡Ö¥¿¥ë¥È¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥¹¤È¡¢¥¼¥ê¡¼¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¡¢¤¤¤Á¤´ËÜÍè¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥à¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¹á¤ê¹â¤¯¸ÄÀË¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¹¡£
ÃæÃÊ¡¡
¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤È¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¡×¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥à¡¼¥¹¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥¼¥ê¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥¸¥§¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¡È¤¤¤Á¤´¤Î²¦ÍÍ¡É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Ò¤È»®¡£
²¼ÃÊ¡¡
¤¤¤Á¤´¤Î´Å¤ß¤È¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¹á¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡×¡¢¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤È³¤Á¯¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Ö¾®³¤Ï·¡¦¥¤¥¿¥ä³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¤·¤¿³û¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯³û¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤ÎÀ¸½Õ´¬¤ ±öÄÒ¤±¹õ¸ÕÜ¥¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼Á´ÂÎ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¡¡
¹ÈÃã¤È¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Ï¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£
Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤Ë±Ç¤¨¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Î¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤È¤â¤ËÍ¥²í¤Ê¸á¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
AFTERNOON TEA MENU
¡Ú¾åÃÊ¡Û
¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¥Õ¥ì¡¼¥º¡¿¥¿¥ë¥È¥Õ¥ì¡¼¥º¡¿¥à¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º
¡ÚÃæÃÊ¡Û
¤¢¤Þ¤ª¤¦¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¡¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¿¥Õ¥ì¥¸¥§¡¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¼¥ê¡¼¡¿¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¡Ú²¼ÃÊ¡Û
¤¤¤Á¤´¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡¿¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡õÎýÆý¥¯¥ê¡¼¥à¡¿¤¤¤Á¤´É÷Ì£¤Î¥Ð¥ó¥º¤È¥¢¥Ü¥«¥É¥¯¥ê¡¼¥à À¸¥Ï¥àÊñ¤ß¡¿¾®³¤Ï·¡¦¥¤¥¿¥ä³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë ¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡¿¥¹¥â¡¼¥¯³û¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤ÎÀ¸½Õ´¬¤ ±öÄÒ¤±¹õ¸ÕÜ¥¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¡Ú¥É¥ê¥ó¥¯¡Û
¹ÈÃã¡¿¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¡¿¥³¡¼¥Ò¡¼
¢£¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³¡¼Åìµþ Âæ¾ì¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È ¡ÁÀÖ¤¤ÊõÀÐ¡Á¡×
¾ì½ê¡§The Lobby Cafe¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³¡¼Åìµþ Âæ¾ì 2³¬¡Ë
TEL¡§ 03-5500-4550¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç°ÆÆâ10¡Á18»þ¡Ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½ËÆü¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§13¡Á17»þLO¡¡¢¨2»þ´ÖÀ©
ÎÁ¶â¡§7000±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¡¼¥È¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ï»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ¿·¤Î±Ä¶È¾õ¶·¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Text¡§ÀîÅèÞ«À¸
