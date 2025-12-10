¤³¤ÎÅß¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¡Ö·Ú°æÂôÀ±Ìî¥¨¥ê¥¢¡×¤Ø¡ª¼ê¤Ö¤é¤Ç¹Ô¤±¤ë¡ÖÅß¤Î¥½¥í³èÆüµ¢¤ê²¹Àô¥×¥é¥ó¡×ÅÐ¾ì¢ö
9:30¡¡¼ê¤Ö¤é¤ÇÀ±Ìî¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡ªÅìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ·Ú°æÂô±Ø¤Ø¡£¤½¤³¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¡¢ÂçÀµ»þÂå¤ËÊ¸¹ë¤ä·Ý½Ñ²È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À±Ìî¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅþÃå¤·¤¿¤é¡ÖÀ±Ìî²¹Àô ¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¡×¤Î¼õÉÕ¤Ø¡£Î¹¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥½¥í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤ä¡¢Åß¤Î¿¹¤òÊâ¤¯¤¿¤á¤ÎËÉ´¨¥Ö¡¼¥Ä¡¢Åò¾å¤ê¤ÎÈ©¤ò½á¤¹¥¹¥¥ó¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡¢²¹ÀôÍÑ¤Î¥¿¥ª¥ë¤Þ¤Ç¡¢ÂÚºß¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼õÉÕ¤ÇÉÔÍ×¤Ê¼«Ê¬¤Î²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥½¥í³èÆüµ¢¤êÎ¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª
9:45¡¡¿¹¤òÊâ¤¯¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã»¶ºö¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö·Ú°æÂôÌîÄ»¤Î¿¹¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¡¢¿¹¤ÎÀ¸¤Êª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤à¼«Á³´Ñ»¡¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡Ö¥Ô¥Ã¥¥ª¡×¤Ø¡£º£²ó¤Ï¡ÖÌîÄ»¤Î¿¹¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿¹¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤éÁÐ´ã¶À¤ÇÌîÄ»¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡ÖÌîÄ»¤Î¿¹¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡£½é¤á¤Æ¤Î¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀìÌç¥¬¥¤¥É¤Î°ÆÆâ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¼þÊÕ¤Î¼«Á³´Ä¶¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤Ê²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Á³¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ä»É·ã¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ë¡£
12:00¡¡¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î¡ÖÀ±Ìî²¹Àô ¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¡×¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¿¼¤µ85Ñ¤ÎÆâÅò¤Ï¸ª¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤ÇÀã¸«¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¡ý¡£
¡ÖÀ±Ìî²¹Àô ¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¡×¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤âÊ»Àß¡£ÄÉ²ÃÎÁ¶âÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ³è¤â¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ¥½¥íÎ¹¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤òÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î³°µ¤Íá¤ÇÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤â¿´¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤ÏÆâÅò¤Ç¡ÖÅß»ê¤Î¤æ¤ºÅò¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥æ¥º¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤«¤®¤Ê¤¬¤é²¹Àô¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
14:00¡¡¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ëÆé¤ÇËþÊ¢¥é¥ó¥Á¥×¥é¥ó¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢À±Ìî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¼Ì±¿©Æ²¡×¤Ç¡£´¨¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ëÆé¥é¥ó¥Á¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¿®½£¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÅê¤¸¶¾Çþ¡×¡£¡ÖÅê¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸ì¸»¤Ç¡¢°ì¸ýÂç¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤½¤Ð¤ò¾®¤µ¤Ê¡Ö¤È¤¦¤¸¤«¤´¡×¤ËÆþ¤ì¡¢¤¤Î¤³¤äÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î½Á¤Ë¤µ¤Ã¤È¤¯¤°¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ëÆé¤¬¿ô¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤¢¤¨¤Æº®»¨¤¹¤ë¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò³°¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
15:30¡¡¥Ï¥ë¥Ë¥ì¥Æ¥é¥¹¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥¿¥¤¥à¡ÖÅß¤Î¥½¥í³èÆüµ¢¤ê²¹Àô¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢À±Ìî¥¨¥ê¥¢¤Ç»È¤¨¤ë1000±ßÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¡¢»¨²ßÅ¹¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê16Å¹ÊÞ¤¬½¸¤¦¡Ö¥Ï¥ë¥Ë¥ì¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È²¹¤Þ¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥«¥Õ¥§¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥½¥í³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅþÃå»þ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥½¥í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤ËÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£1Æü¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ëþ¤ÁÂ¤ê¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÎ¹¤ò½ª¤¨¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Õ¤È¤Ç¤¤¿¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æüµ¢¤ê¤ÎÎ¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¥×¥é¥ó¡£¤¼¤ÒÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Åß¤ÎÀ±Ìî¥¨¥ê¥¢¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢£·Ú°æÂôÀ±Ìî¥¨¥ê¥¢¡ÖÅß¤Î¥½¥í³èÆüµ¢¤ê²¹Àô¥×¥é¥ó¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨½ü³°Æü: 2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4Æü¡Ê¿å¡Ë
½»½ê¡§Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®À±Ìî
TEL¡§050-3537-3553
ÎÁ¶â¡§8500±ß¡ÊÌîÄ»¤Î¿¹¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°»²²ÃÈñ¡¢ËÉ´¨¥Ö¡¼¥Ä¡¦ÁÐ´ã¶À¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢Â¼Ì±¿©Æ²Æé¥é¥ó¥Á¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢ÆþÍáÎÁ¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥¿¥ª¥ë¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡¢À±Ìî¥¨¥ê¥¢¥Á¥±¥Ã¥È1000±ßÊ¬¡¢¥½¥í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤ò´Þ¤à¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRËÌÎ¦¿·´´Àþ·Ú°æÂô±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬
Í½Ìó¡§·Ú°æÂôÀ±Ìî¥¨¥ê¥¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£