【超希少「白州25年」が当たる】ウイスキー福袋「2026福袋みくじ」予約受付を開始

宮崎県をはじめ九州各地の物産品をPR･販売する株式会社アップライジングは、12月9日からウイスキー福袋「2026福袋みくじ」の予約受付を開始した。価格は5,980円(税･送料込)。

ウイスキー福袋「2026福袋みくじ」は、中身が分からない運試しの福袋。超大吉は「白州25年」、大大吉は「山崎12年」などを用意している。楽天市場･AmazonなどのECモールで取り扱う。466口限定で、完売次第終了となる。

ウイスキー福袋「2026福袋みくじ」

〈「2026福袋みくじ」ラインナップ(全466口限定)〉

◆超大吉:白州25年(1本)

◆大大吉:山崎12年(1本)

◆大吉:山崎シングルモルト(3本)

◆中吉:白州シングルモルト(3本)

◆喜吉:響 JAPANESE HARMONY(3本)

◆福吉:矢部 ブレンデッドウイスキー(5本)

◆縁吉:宮城峡 シングルモルト(5本)

◆幸吉:竹鶴 ピュアモルト 白ラベル(5本)

◆宝吉:知多 シングルグレーン(3本)

◆栄:巳乃霞 グレーンウイスキー(235本)

◆吉:はなぐり ブレンデッドウイスキー(202本)

〈「2026福袋みくじ」販売概要 〉

●価格

1口 5,980円(税込･送料無料)

●販売口数

466口限定(完売次第終了)

●予約受付開始日

2025年12月9日

●発送期間

2025年12月25日〜12月28日

●販売場所

･タチバナE酒販 Amazon店

･タチバナE酒販 楽天市場店

･タチバナE酒販本店

･宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店

･宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店