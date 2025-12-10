【超希少「白州25年」が当たる】ウイスキー福袋「2026福袋みくじ」予約受付を開始
宮崎県をはじめ九州各地の物産品をPR･販売する株式会社アップライジングは、12月9日からウイスキー福袋「2026福袋みくじ」の予約受付を開始した。価格は5,980円(税･送料込)。
ウイスキー福袋「2026福袋みくじ」は、中身が分からない運試しの福袋。超大吉は「白州25年」、大大吉は「山崎12年」などを用意している。楽天市場･AmazonなどのECモールで取り扱う。466口限定で、完売次第終了となる。
ウイスキー福袋「2026福袋みくじ」〈「2026福袋みくじ」ラインナップ(全466口限定)〉
◆超大吉:白州25年(1本)
◆大大吉:山崎12年(1本)
◆大吉:山崎シングルモルト(3本)
◆中吉:白州シングルモルト(3本)
◆喜吉:響 JAPANESE HARMONY(3本)
◆福吉:矢部 ブレンデッドウイスキー(5本)
◆縁吉:宮城峡 シングルモルト(5本)
◆幸吉:竹鶴 ピュアモルト 白ラベル(5本)
◆宝吉:知多 シングルグレーン(3本)
◆栄:巳乃霞 グレーンウイスキー(235本)
◆吉:はなぐり ブレンデッドウイスキー(202本)
「2026福袋みくじ」ラインナップ
●価格
1口 5,980円(税込･送料無料)
●販売口数
466口限定(完売次第終了)
●予約受付開始日
2025年12月9日
●発送期間
2025年12月25日〜12月28日
●販売場所
･タチバナE酒販 Amazon店
･タチバナE酒販 楽天市場店
･タチバナE酒販本店
･宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
･宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店