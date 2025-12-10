【紀ノ国屋】キャラメルスイーツ3品発売、シュークリーム･プリン･クリームパンがキャラメル風味に【冬季限定】

紀ノ国屋は現在、キャラメルの芳醇な香りと味わいを楽しめる「キャラメルスイーツ」3品を販売している。

ラインアップは、まろやかな塩味が甘さを引き立てる「塩キャラメルプリン」、軽やかなホイップ×ほろ苦いキャラメルの「贅沢なキャラメルとホイップのクッキーシュークリーム」、やわらかな生地に自家製キャラメルクリームを包んだ「紀ノ国屋のキャラメルクリームパン」の3品。

◆「塩キャラメルプリン」

価格:税込345円

販売期間(予定):〜1月31日まで

まるみのあるやさしい塩味が特徴のクリスマス島の塩を合わせ、キャラメルの甘みを引き立てた。濃厚でなめらかな生地に、ほろ苦いキャラメルソースが広がり、深いコクと上品な余韻が楽しめる。

塩キャラメルプリン 税込345円

◆「贅沢なキャラメルとホイップのクッキーシュークリーム」

価格:税込324円

販売期間(予定):〜3月31日まで

香ばしく焼き上げたシュー生地に、濃厚なキャラメルクリームと軽やかなホイップクリームを重ねた、2層仕立てのクッキーシュークリーム。ほろ苦さの中にコク深い甘みが広がるキャラメルと、ふんわりとしたホイップの相性が良いという。

贅沢なキャラメルとホイップのクッキーシュークリーム 税込324円

※地域･店舗によって価格が異なる場合がある。

◆「紀ノ国屋のキャラメルクリームパン」

価格:税込313円

販売期間(予定):〜1月31日まで

やわらかな生地で自家製のキャラメルカスタードクリームを包み、丁寧に焼き上げた。コクのある甘さとほんのりとしたほろ苦さ、キャラメルの豊かな風味が広がる。

紀ノ国屋のキャラメルクリームパン 税込313円

