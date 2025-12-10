桜田通、バースデーイベント開催 2026年の意気込み・サプライズゲストからメッセージも【モデルプレス独占レポート】
【モデルプレス＝2025/12/10】俳優の桜田通が12月7日、34歳の誕生日を迎え、東京・Spiral Hallでバースデーイベント「Sakura da Festa 2025 birthday anniversary〜なんか、桜田通（34）って中途半端に感じませんか？〜」を開催。今回は3公演目のレポートを公開する。【モデルプレス独占】
【写真】人気俳優、バースデーイベントでスタイル際立つスーツ姿
今回のタイトル「なんか、桜田通（34）って中途半端に感じませんか？」とあるように、桜田自身が「34」という数字がいい意味でも悪い意味でも中途半端に感じていることから、34歳の今を身体面、精神面、第三者視点など、様々な企画を経て見つめなおしていくイベントにしたいと意気込んだ。
「身体測定・改・2025」のコーナーでは、現在の身長・体重・視力を測定。宇宙人に扮したスタッフがステージに登場し、測定をサポートした。バランス感覚や瞬発力などを試す手押し相撲では、宇宙人に扮したスタッフと勝負。1・2公演ともに桜田が勝利をおさめていることから、宇宙人に「本気でやってくださいね？」と伝える場面もあったものの、3公演目も桜田が勝利をおさめた。
さらに、反射神経や集中力を試す旗揚げゲームを実施。お試しバージョンを挑戦すると少し戸惑っている様子だったが、すぐにコツをつかみ難易度アップバージョンに挑戦。「ジャンプ」や「回転」など思わず笑ってしまうようなイレギュラーな指示も混ざる中、戸惑いながらも見事な集中力と反射神経で次々とクリアしていく姿に、会場からは温かな声と拍手が湧き起こった。
「自分自身を解き明かせ！桜田診断中〜！」のコーナーでは、改めて自分自身を見つめるということで、1・2公演ではエニアグラム診断や辛口性格診断、推し活タイプ診断など実施。3公演ではファッション＆占いエディター青木良文氏に「桜田通の34歳は？」を占ってもらった診断結果を発表した。青木氏からの素敵なメッセージを受け取り、「青木さんからの言葉を生活に取り入れるだけで開運というか、毎日過ごしていく時間が豊かになる」と話し、「占い結果のようにそれを超えるくらい、いい1年にしていきたい」と2026年の意気込みを語った。
「桜田BINGO2025」のコーナーでは、「桜田通といえば？」と聞いて思い浮かぶ言葉を桜田にゆかりのある方々から募り、その言葉と会場のお客さんがその場で書いた言葉が一致するか、ビンゴを実施。公演毎にサプライズゲストから言葉が届き、3公演目はドラマ「クールドジ男子」で共演した中本悠太、桜田の音楽活動でサポートベースを務める慎之助からみた「桜田通といえば？」が発表された。どちらも桜田とは公私共に親交が深く、ファンはなかなか知ることができない桜田のプライベートな一面が垣間見える言葉とメッセージが届き、カードを開くたびに嬉しさと照れが入り混じったような表情を見せていた。
エンディングではバースデーケーキを前に、会場全体でにバースデーソングを合唱する一幕も。桜田はケーキを味わいながらイベントを振り返り、34歳の心境を語った。
最後に、2026-2027年カレンダー「桜田通『DORI’S JAPAN／KYOTO EDITION』CALENDAR 2026.4-2027.3」の発売を桜田自身の言葉でファンの皆さんへ報告。「今年の1年は海外でお仕事をする機会が多かったが、だからこそ日本人として日本の良さを表現したい」と話し、日本をテーマに制作した背景を明かした。
さらに、公演終了後はお見送りを実施。桜田は1人ひとりとしっかり目を合わせ、感謝の気持ちを伝えながら、温かな余韻とともに公演は幕を閉じた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
