¡ÚÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¡Û2026Ç¯½Õµ¨¿·¾¦ÉÊ¤ÇÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¾®ÍÆÎÌ¥°¥é¥¿¥óŽ¥¥É¥ê¥¢4ÉÊ¤òºþ¿· / ¡Ö¥Á¥¥ó¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡×¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥É¥ê¥¢¡×¤Ê¤É
Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯½Õµ¨¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¾®ÍÆÎÌ¥°¥é¥¿¥óŽ¥¥É¥ê¥¢4ÉÊ¤òºþ¿·¤·¡¢3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£12·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ÎÃæ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ò¥·¥º¥ë´¶¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÉý¹¤¤ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ËÂÐ±þ¡Ó
½¾ÍèÉÊ¤Ï¥®¥Õ¥ÈÀìÍÑ¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÌä¤ï¤º»ÔÈÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥·¥º¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃæÌ£¤â²þÎÉ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2018Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÍÆÎÌ¥ì¥È¥ë¥È¾¦ÉÊ(90g)¤¬¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ûÂ¸¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÉÊ¤Ï1,000±ß°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Îºþ¿·¤Ç²Á³Ê¤ò¼ê¤Ë¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÈÎÇä¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¡£ÃæÌ£¤â¥½¡¼¥¹¤È¶ñºà¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤â12¥«·î¤«¤é18¥«·î¤Ë±äÄ¹¤·¤¿¡£
ÆâÍÆÎÌ¤Ï4ÉÊ¤¹¤Ù¤Æ105g¡£¤Ê¤ª¡¢Ä´ÍýÊýË¡¤Ï¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¾Ç¤²ÌÜ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼ÀìÍÑ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÒÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×(²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ)¡Ó
¢¡¡Öºú¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡×
²Á³Ê:864±ß
ºú¤Î»Ý¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£ºú¤È¥½¥Æ¡¼¤·¤¿¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¢¡¡Ö¥Á¥¥ó¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡×
²Á³Ê:810±ß
¥Á¥¥ó¤Î»Ý¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£·ÜÆù¤È¥Ï¥à¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¢¡¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥É¥ê¥¢ ¥Ñ¥×¥ê¥«É÷Ì£¡×
²Á³Ê:918±ß
¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤Î»Ý¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥×¥ê¥«É÷Ì£¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£¥¨¥Ó¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤È¤Û¤¿¤Æ³Ãì¤¬Æþ¤Ã¤¿¥É¥ê¥¢¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Î¥É¥ê¥¢¡×
²Á³Ê:756±ß
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Î¥É¥ê¥¢¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
