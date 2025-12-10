【くら寿司】“本ズワイガニ”などを使った「極上かに」フェア開催/「熟成中とろ」も特別価格で販売

回転寿司チェーン「くら寿司」は、12月12日から本ズワイガニなどを使った「極上かに」フェアを期間限定で開催する。

本ズワイガニや丸ズワイガニを使ったにぎり寿司などを販売。本ズワイガニの棒肉や爪下、かに身のにぎり寿司を盛り合わせた、食べ比べができる「本ズワイガニ 三種盛り」も提供。生ズワイガニなどを使った「贅沢かに盛り合わせ」もラインアップする。

商品の販売価格は店舗により異なるとしているが、「本ズワイガニ 三種盛り」は税込420円から、「本ズワイガニ(1貫)」は税込300円から提供予定。販売期間は、いずれも12月21日までを予定。一部商品は、予定数量に達し次第、販売終了となる。

また同時に、マグロの中トロ部分から脂乗りの良い部分を選んで熟成した「熟成中とろ(1貫)」を特別価格の税込110円で販売する。こちらは、2026年1月4日まで販売予定。

ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記(店舗により価格が異なる)。

〈「極上かに」フェア、商品概要〉

◆「本ズワイガニ 三種盛り」

食べ応えのある棒肉、1匹から2本しか取れない爪下、ふわふわ食感のかに身と、本ズワイガニのにぎり寿司を3種類盛り合わせたもの。1皿で食べ比べができ、本ズワイガニならではの上質で濃厚な味わいを楽しめるとしている。

【盛り合わせ内容】本ズワイガニ棒肉/本ズワイガニ爪下/本ズワイガニかに身

【価格】420円〜

【販売期間】2025年12月12日(金)〜12月21日(日)

「本ズワイガニ 三種盛り」

◆「本ズワイガニ(1貫)」

【価格】300円〜

【販売期間】2025年12月12日(金)〜12月21日(日)

「本ズワイガニ(1貫)」

◆「丸ズワイガニ(1貫)」

【価格】300円〜

【販売期間】2025年12月12日(金)〜12月21日(日)

「丸ズワイガニ(1貫)」

◆「本ズワイガニ軍艦(1貫)」

【価格】140円〜

【販売期間】2025年12月12日(金)〜12月21日(日)

「本ズワイガニ軍艦(1貫)」

◆「贅沢かに盛り合わせ」

生ならではのねっとりとした食感やうま味･甘みを感じられる「生ズワイガニ棒肉」や、食べ応えのある「かに開き大」のほか、本ズワイガニのかに身とかに味噌を使った「かに味噌和え」、丸ズワイガニ棒肉、本ズワイガニの爪下･かに身などを1皿に盛り合わせたもの。持ち帰り対象外。

「贅沢かに盛り合わせ」は、ワンランク上の寿司をリーズナブルな価格で提供する「極みの逸品シリーズ」から販売する。同シリーズは、高級食材などを使いながら、見た目の華やかさにもこだわり、SNS時代に合った“映えるお寿司”と位置付けている。

【盛り合わせ内容】生ズワイガニ棒肉/かに開き大/丸ズワイガニ棒肉/本ズワイガニ爪下/本ズワイガニかに身/かに味噌和え

【価格】1,490円〜

【販売期間】2025年12月12日(金)〜12月21日(日)

「贅沢かに盛り合わせ」

◆「熟成中とろ(1貫)」

「極上かに」フェアの販売開始と同時に、期間限定で「熟成中とろ(1貫)」を特別価格の110円で販売する。脂乗りの良いマグロの中トロ部分を熟成させ、うま味を引き出しているという。

【価格】110円

【販売期間】2025年12月12日(金)〜2026年1月4日(日)

■「くら寿司」店舗検索

くら寿司「極上かに」フェア、期間限定で開催