【ムービー・マスターピース 『ザ・フラッシュ』1/6スケールフィギュア バットマン（ブルー＆グレースーツ）】 12月13日 発売予定 価格：45,000円

ホットトイズは、1/6スケールアクションフィギュア「ムービー・マスターピース 『ザ・フラッシュ』1/6スケールフィギュア バットマン（ブルー＆グレースーツ）」を12月13日に発売する。価格は45,000円。「トイサピエンス」店頭にて販売予定で、在庫が発生した場合同店舗ECサイトにて販売する。

本製品は映画「ザ・フラッシュ」に登場するバットスーツ格納庫に保管されたブルー＆グレースーツを纏った「バットマン」を1/6スケールのアクションフィギュアで再現したもの。全高は約30センチで、30カ所以上が可動する。

劇中には登場しない、「バットマン」が実際にブルー＆グレースーツを纏った姿で、マスクを装着したヘッドは新規開発かつ眼球可動ギミックを搭載。自由に視線変更が可能で存在感を醸し出す。フェイスパーツ3種に加え、グラップネル・ガン、ロープが付いたバットラング、差し替え用ハンドパーツが付属する。

THE FLASH and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI (s25)

Prototype shown, final product appearance and colors may vary.

For sale in Japan only.

画像は試作品のため実際の製品と異なる場合があります。

簡単な組み立て作業を必要とする場合があります。

対象年齢は15歳以上。

本製品の販売は日本国内に限ります。