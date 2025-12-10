12日(金)は今季最強の寒気が南下し、雪エリア拡大。北陸から北の日本海側は雪や風が強まり、荒れた天気。13日(土)は晴れる太平洋側も風が冷たく真冬の寒さ。東京は最高気温が今季初の一桁どまり。午後は西日本は広く雨で、14日(日)は東・北日本も雨や雪。関東は内陸で一時雪か。

週末は荒天 13日(土)〜14日(日)は南岸低気圧

12日(金)、日本の上空には今シーズンこれまでで最も強い寒気が南下します。北陸から北の日本海側は広い範囲で雪が降り、山沿いを中心に大雪になる所もあるでしょう。風も強まる見込みで、北海道や東北、北陸は警報級の暴風または暴風雪となる恐れがあります。車の運転は十分な警戒が必要です。





13日(土)は太平洋沿岸を前線を伴った低気圧が通過するでしょう。強い寒気が流れ込んでいるなかを低気圧が通過するため、西日本から冷たい雨が降り、凍えるような寒さになりそうです。東日本は晴れますが、風が冷たく真冬のような寒さとなるでしょう。13日(土)の東京の最高気温は9℃どまりで、今季初めて日中一桁どまりとなりそうです。ダウンコートなどが手放せない寒さとなるでしょう。お出かけされる方は、携帯カイロをもっておくなど、寒さ対策が欠かせません。※東京都心の今シーズン最も低い最高気温は12月4日に観測された10.7℃。

14日(日)未明は関東の内陸で一時雪か

13日(土)夜には東海や関東にも雨雲がかかりはじめそうです。14日(日)にかけて東北や北海道も雨や湿った雪になるでしょう。関東は久しぶりにまとまった雨が降る見込みです。今のところほとんどの地域で雨の予報ですが、冷えやすい内陸では場合によっては未明に一時的に雪やみぞれになる可能性もあります。



予報はまだ定まっていませんが、雨雲がかかり始めてから急に気温が下がることがあります。14日(日)の早い時間にお出かけされる方は念頭に置いておくと良いでしょう。



土日は全国的に気温が低い上に、雨や雪、風も冷たく厳しい寒さになります。万全な防寒対策をなさってください。