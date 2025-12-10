今シーズンは好調のサクラエビ漁。取れたてが楽しめる地元の人気店を調査します。



11月4日に初日を迎えた静岡が誇るサクラエビの秋漁ですが、2か月ほどの漁期も早くも終盤となりました。気になる今シーズンの水揚げは…。



（漁師）

「ちょっと水温が下がって安定してきたらとれはじめました。去年に比べたら大分いいかもしれないね」



2025年の春漁は、2020年以降で初めて水揚げ量が減少したため秋漁も不安視する声がありましたが、なんと12月10日時点で、すでに前年の秋漁を上回るなど順調な水揚げが続いています。





（漁業組合幹部）「ペース的には去年よりいいペースだよね。もう全然」取れたて新鮮なサクラエビが食べられるのは地元ならではの特権とあり、港近くの店には新鮮な生サクラエビやゆでたての釜揚げを求めて多くの人がやってきます。（客）「やはり、生で食べる時の味がいいですね。おいしいですよ、本当今が楽しみ」さらに漁協直営の食堂も鮮度抜群の絶品サクラエビを食べようと大にぎわい。（客）「えびがいっぱい入っているので本当に桜えびを食べてるって感じがして本当においしかったです。とってもおいしいです。きれいに揚がってますし、やはり旬のものは食べないと」「every.life」は、今シーズン水揚げ好調のサクラエビ。今だけ楽しめる取れたての味を地元･大井川港周辺で調査します。先週2日･火曜日、夜9時過ぎの大井川港には、サクラエビの漁を終えた船が続々と戻ってきました。この日、漁に出たのは42隻。1箱に15キロ入ったサクラエビが次々と水揚げされていきました。（漁師）「箱数で800ちょっと切れたようなことを言ってたけど、沖で…まあまあってとこだね一。番とれたのが1800位とれたので」（漁師）「ちょっと水温が下がって安定してきたらとれはじめました去年に比べたら大分いいかもしれないね」サクラエビ漁は、記録的な不漁となった2018年以降産卵場所に禁漁区を設けたり操業する船の数や時間を制限したりするなど、漁業組合自ら厳しい自主規制を行ってきました。そのかいあってか、2021年以降は漁獲量が毎年増えていましたが、2025年の春漁では再び減少に転じてしまったのです。そのため、この秋漁も不安視する声がありましたが、11月に限れば何と前年の3倍近い水揚げで、12月に入って風などの影響で出漁できない日が続いたものの、10日時点で前年の秋漁の水揚げを上回ったのです。（桜えび出漁対策委員会 杉本 寿則 副委員長）「春ちょっとね、少なかった分秋で取り戻せたらなと思っております」（県桜えび漁業組合 鈴木 光豊 副会長）「やはり、自主規制っていうのが あって、それを皆が忠実に守って、徐々に徐々に増えていったという…海のことだもので、そこは何がこうだと言えないけど、まあ自分たちとしてはやれることをやったもので、こういう結果が出てきているんじゃないかと思うけど」サクラエビ漁は由比のイメージが強くありますが、実際には、大井川港にも拠点があり、特に秋漁は、漁場が吉田沖になることから大井川港がメインで行われています。ただ、競りは由比の市場がメインとなるため、この日も大井川港で水揚げされた約750箱のうち550箱が由比に運ばれていきました。（県桜えび漁業組合 鈴木 光豊 副会長）「昔から春は向こう、秋はこっちって感じになってるもでね」（桜えび出漁対策委員会 杉本 寿則 副委員長）「ずーっと同じところを1年間いじり回すよりは、秋はこっち、春はこっちという風にやるほうが、そういう意味でね資源保護にもなってるんじゃないかと」そして、翌朝の5時半、サクラエビの競りに参加する仲買人が集まってきました。皆さん、真剣な眼差しでサクラエビの状態を確認していきます。（仲買人）「きょう、割といい感じだよ。大きさも、この頃ずっと細かかったけど、きょうは割と全体的に大きいと思うよ」（半田商店 半田 博巳 代表）「エビはまあいいと思いますね、色も赤く出てて」これは、大井川港のすぐ近くで、サクラエビやシラスを販売する半田さん大井川港のサクラエビの競りは入札金額を紙に書いて、それぞれの箱に入れる方式です。（漁協職員）「6万4300 やましち」この日は、1箱15キロ入りのサクラエビが平均6万3561円で落札されました。初日は8万3862円だったため、それよりは安くなりましたが、それでもまだ高値が続きます。半田さんも6箱を競り落とし、急いでトラックに積み込み店へ戻ります。そして、すぐさまサクラエビを釜揚げに。加えるのは塩のみで、ゆで時間は約2分。サクラエビが浮き上がってきたら、出来上がりです。そして、漁があった翌日だけ販売できるのが生のサクラエビ。手際よく100gずつパックにつめていきます。そして店頭に、生サクラエビや釜揚げ、素干しが並びました。朝8時半の開店を待ちかねたように、とれたてのサクラエビを求める人たちがやってきました。（地元客）「大井川の沖にエビの船の明かりが見えるんですよ。きょう来れば（生サクラエビ）があると思って、やはり、生で食べる時の味がいいですね」（飲食店店主）「飲食店やってるものですから、とれたてをお客さんにお刺身、かき揚げ、から揚げ」（客）「おすすめは何？」（半田商店 半田 博巳 代表）「あ、食べ方？やはり生で食べるよりかき揚げ」（客）「かき揚げもするけど生も好き」そして、大井川港にある漁協直営の食堂「さくら」では、とれたて新鮮なサクラエビを使った絶品のグルメを味わうことができます。サクラエビをたっぷり使ったかき揚げが二つものった「かき揚げ丼」に、新鮮な生サクラエビをたっぷりとのせた地元ならではの贅沢な「生桜えび丼」、しらすも食べたい人にはサクラエビの釜揚げとシラスの釜揚げの丼にサクラエビのかき揚げがまでついたオールスターキャストの「大井川みなと丼定食」など、そのメニューも迷ってしまいます。（藤枝からの客）「とってもおいしいです。きれいに揚がってますし、やはり旬のものは食べないと」（島田からの客）「毎年時季になると春と秋ここうかがってます。おいしいですよ、いつもこれ(かき揚げ丼)です」（神奈川からの客）「エビがいっぱい入っているので本当にサクラエビを食べてるという感じがして、本当においしかったです。本場のかき揚げを食べる目的で夢見てきたんですけど、でも本当においしくて満足です、大満足」（神奈川からの客)）「本当、最高、食べたことないもの食べられるわ。すごい。おいしいです」(さくら 尾粼 奈々 店長）「漁期中ならとれたての生サクラエビを提供できたりするので、船が出てくれて漁があったというのは皆さんにおいしい物出せるなって気分も上がりますよね」営業日は木・金・土・日のみで、土日は行列が出来る人気ぶり。年内は21日までの営業です。とれたて新鮮なサクラエビが味わえるのは、漁が行われている今だけ。（桜えび出漁対策委員会 杉本 寿則 副委員長）「消費者の人にね、やはりおいしいサクラエビを食べてもらうためにね、もうちょっと頑張ってとっていきたいなあという気持ちは十分持っています」2025年のサクラエビの秋漁は12月24日までの予定です。