１０日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１０６．５５ポイント（０．４２％）高の２５３２５．０５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８．２８ポイント（０．２０％）高の８９５４．６９ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１９３３億９１９０万香港ドル（約３兆８９２９億円）に縮小している（９日は２１０２億３５９０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国で内需の弱さを示す月次経済統計が相次ぐ中、当局は追加の景気刺激策を打ち出すとの見方が根強い状況だ。２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議は間もなく開催される見通し（２０２４年は１２月１１〜１２日に実施）。それより先、中国共産党は８日、中央政治局会議を開き、「適度に緩和的な金融政策」と「より積極的な財政政策」を継続していく方針を改めて確認した。内需拡大が最優先事項となる見込みで、財政出動の拡大も期待されている。

一方、寄り付き直後に公表された１１月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス０．７％と市場予想に一致し、前月実績（プラス０．２％）を上回った。半面、生産者物価指数（ＰＰＩ）はマイナス２．２％に落ち込み、下落率は前月実績（マイナス２．１％）と市場予想（マイナス２．０％）を超えている。ＣＰＩの改善が続いているものの、デフレ圧力に対する警戒感は払しょくされていない。中国経済動向の不透明感で指数は安く推移する場面もみられた。また、米国では１０日（日本時間１１日未明）、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の会見が予定されている。内容を見極めたいとするムードも上値の重さにつながった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、豚肉生産で世界トップの万洲国際（２８８／ＨＫ）が５．０％高、火鍋チェーン最大手の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が３．４％高、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．２％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が高い。万科企業（２２０２／ＨＫ）が１３．２％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が８．９％、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が８．５％、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が６．５％ずつ上昇した。

産金・非鉄セクターも物色される。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が９．４％高、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．３％高、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が１．４％高、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が２．５％高、江西銅業（３５８／ＨＫ）が１．２％高で引けた。

半面、海運セクターは安い。太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）が６．８％、東方海外（３１６／ＨＫ）が５．９％、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が２．１％、海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が２．０％ずつ下落した。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２３％安の３９００．５０ポイントで取引を終了した。銀行が下げ主導。ハイテク、エネルギーなども売られた。半面、不動産は高い。軍需産業、医薬、素材、消費関連、公益も買われた。

