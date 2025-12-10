中国で初のPHEVセダンを発表

日産自動車の中国合弁会社である東風日産乗用車公司（東風日産）は、同社の中国市場で初のプラグインハイブリッド・セダン『東風日産N6』を発表した。

新型『N6』は、東風日産独自の新エネルギー車（NEV）技術アーキテクチャーを採用、1.5Lエンジンと21.1kWhの大容量LFP（リン酸鉄リチウムイオンバッテリー）バッテリーを搭載する。



『N6』のエクステリアは風の軌跡をイメージした『風迹美学』をデザイン言語として採用、流麗で有機的なラインが特徴で、独創的な風翼型ヘッドランプや立体的なテールライトが魅力を引き立たせている。ボディカラーは中国の自然をテーマとした6色を設定する。

インテリアは家族でくつろげる快適な空間を目指し、ゼロホルムアルデヒド認証素材を使用。前席にはAI調整機能付きの『ゼロプレッシャーシート』を、後席には新開発『ゼロプレッシャーソファ』を採用する。

インテリアカラーは、アイボリーとブラックの2種類で、ローズゴールドやダークパープルの装飾が細部に高級感を添えている。

グレード展開は『180Air』、『180Pro』、『180Max』、『180Max＋』、『170Max＋フラッグシップ』を展開し、価格は9万99000元（218万2500円）から12万99000元（283万6900円）に設定され、競争力のある価格帯を実現している。

東風日産は、既存の内燃機関モデルの『シルフィ』、『ティアナ』や、BEVの『N7』に加えて、本モデルによってラインナップのさらなる拡充を進めている。

経済性と航続距離の新基準を掲げる

新型『N6』は、次世代PHEVとしての『4つの新基準』を掲げて登場した。

『2L台/100kmの低燃費性能』、『大容量バッテリーによる180kmのEV最大航続距離』、『必要分を20分で充電できる急速充電性能』、そして『年2000元（4万3980円）以下の低ランニングコスト』の4つの基準を標榜し、次世代のPHEVとしての新しい価値を提供するという。



また、中国全土を巡る走行チャレンジを実施し、1万4000kmを走破し、2.9L/100kmという燃費を記録、ギネス世界記録を更新している。

スマートコックピットと先進技術

新型『N6』の運転席には2.5Kの15.6インチ大型ディスプレイと『ニッサンOS』を装備。搭載されるAIアシスタント『シャオニー（小尼）』は、方言への対応やカラオケ機能に加え、ユーザーの声を記憶・再現して読み上げる音声複製機能などの多彩な機能を備える。

運転支援機能は、自動運転ベンチャーのモメンタ社と共同開発したエンドツーエンド型の統合運転支援システムを搭載。高速道路での疲労軽減や、通勤での手間削減、駐車でのストレス軽減を実現する、運転支援技術によってドライバーを包括的にサポートする。



また、『N6』は高剛性のボディ構造を持ち、大型サイドカーテンエアバッグを含む7種類のエアバッグを装備するとともに、16種類の先進全機能を搭載し高い安全性を誇る。

また、7400項目の試験、5500項目の試作確認、2000以上の品質検査を実施し、徹底した品質管理を行っている。