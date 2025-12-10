HIBIKAの迎春ギフトが登場。冬限定の焼き菓子詰め合わせで心温まる新年を

四季折々の美しさを洋菓子で表現する「四季菓子の店 HIBIKA」。その上品で繊細な味わいは、大切な人へ贈りたくなる特別感に満ちています。今年は、オンラインショップと百貨店にて迎春ギフトが登場。赤い風呂敷で包まれた冬限定の焼き菓子詰め合わせや、人気の焼き菓子を集めた華やかな迎春セットなど、心を込めた贈りものにふさわしいラインアップが揃いました。

冬だけの特別な味「冬の焼き菓子詰め合わせ」



冬の焼き菓子詰め合わせ

日本橋髙島屋とオンラインショップ限定で販売される「冬の焼き菓子詰め合わせ」（\10,584／本体\9,800）は、季節の贈りものにふさわしい豪華なセット。

サクッと繊細に焼き上げたパイ「白雪の菓」、深い香ばしさが広がる「フィナンシェ」、口の中でほどける「ポルボロン」、軽やかな食感の「ラングドシャ」など31個の焼き菓子。

可愛いミニ缶も添えられています。赤い風呂敷に包まれた木箱は、開けた瞬間に心が華やぐ特別感♡数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

新年のご挨拶に「迎春 詰め合わせ 11個入」



迎春 詰め合わせ 11個入

「迎春 詰め合わせ 11個入」（\3,456／本体\3,200）は、HIBIKAの人気焼き菓子を厳選した華やかなセット。

新しい一年を寿ぐご挨拶にぴったりで、贈る相手を選ばない上品なラインアップです。

阪急うめだ本店、日本橋髙島屋、オンラインショップで販売され、数量限定のため早期に完売する可能性も。

気軽に手に取りやすいサイズ感と価格帯で、贈り物にも自分へのご褒美にも嬉しい一箱です♪

オンラインで選べる冬のギフトも充実



オンラインショップでは、ここで紹介したセット以外にも冬限定のギフトが揃っています。冬の四季菓子は2026年3月上旬まで販売予定。

遠方の方や店頭に行けない方でも、大切な人へ季節の贈りものを届けられるのが嬉しいポイントです。

HIBIKAならではの“にっぽんの洋菓子”を、新年の贈答に活用してみてはいかがでしょうか。

心を込めた迎春ギフトにHIBIKAを



一年の始まりに贈る迎春ギフトは、ちょっと特別な気持ちを添えたいもの。HIBIKAの焼き菓子は、見た目の美しさはもちろん、素材や季節感にこだわり抜いた味わいが魅力です。

数量限定の詰め合わせや、手軽に贈れるセットなど、用途に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

オンラインショップでは冬ギフトも豊富に展開されているので、遠方の方への贈り物にもぴったりです。新しい一年が、甘く幸せな時間ではじまりますように♡