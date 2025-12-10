J3昇格に王手をかけているJFL2位のレイラック滋賀が10日、アスルクラロ沼津との「J3・JFL昇格入れ替え戦」14日の第2戦に向けて練習を公開した。

練習前に第1戦の反省ミーティングを行ってから練習を開始。角田誠監督（42）はゲーム形式では球際の強さを要求し、全体練習後はDFを集めて自らが中に入ってハイボールの対応を徹底した。

ホームの第1戦はクラブ過去最大の9006人の観衆を集めた。滋賀県に初めてのJクラブ誕生させる機運は高まっている。「近畿のJなし県の中で奈良も2年前に上がりましたし、滋賀も今がタイミングと思う何とか昇格をつかみたい」と角田監督は言葉に力を込めた。楽な道ではないことは承知している。「先勝しましたが、少しのアドバンテージがあるというだけ」と引き分けても昇格という条件も頭の中にない。

「沼津もJを手放すことは相当キツいことだと思う。初戦負けてる相手が燃えないわけがない。ウチも相当パワーを出すが、相手はそれ以上のパワーを出してくるのは間違いない。それを受けるんじゃなくて、自分らが迎え撃つという姿勢が必要になる。守る気もないし、もう1試合勝つという気持ちがないとJに行けない」と連勝でのJリーグ参入を誓っていた。