11日の県内は大気の状態が非常に不安定に 12日にかけて冬型強まる見込み《新潟》
県内は１２日にかけて海上中心に強風となり、高波や暴風となる可能性があります。
新潟地方気象台によりますと１１日は寒冷前線が北陸地方を通過し、曇りのち雨か雪で、雷を伴う所があるでしょう。その後１２日にかけて日本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みです。
このため、新潟県では海上を中心に強い風が吹き、１１日夜遅くから１２日にかけて海はしけ、予想より風が強まった場合には、下越と佐渡で警報級の高波に、佐渡の陸上で暴風となる可能性があります。
◆風の予想
・１１日から１２日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １７メートル （３０メートル）
下越 海上 １８メートル （３０メートル）
中越 陸上 １０メートル （２０メートル）
中越 海上 １８メートル （３０メートル）
上越 陸上 １０メートル （２０メートル）
上越 海上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 １８メートル （３０メートル）
◆波の予想
・１１日に予想される波の高さ
下越 ４メートル
中越 ４メートル
上越 ４メートル
佐渡 ４メートル
・１２日に予想される波の高さ
下越 ５メートル うねりを伴う
中越 ４メートル うねりを伴う
上越 ４メートル うねりを伴う
佐渡 ５メートル うねりを伴う
下越と佐渡では１２日は高波に、佐渡では１１日夕方から１２日にかけて強風に注意・警戒してください。
また、新潟県では１１日夕方から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうが降る恐れもあり注意が必要です。
※１０日午後４時４４分発表「高波と強風及び雷に関する新潟県気象情報」より