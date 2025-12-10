長期休暇に行きたいと思う「和歌山県の温泉地」ランキング！ 2位「龍神温泉」、1位は？ 【2025年調査】
12月に入り、年末年始の予定を考え始める人が増えるころ、ゆっくり過ごせる温泉地が気になるという声も多くなります。時間を気にせず湯に浸かったり、地元の味覚をゆったり楽しんだりと、長期休暇だからこそ味わえる贅沢があります。今回は、そんな滞在先として人気の温泉地に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたいと思う温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休暇に行きたいと思う「和歌山県（南紀・熊野・白浜エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：龍神温泉／50票2位は50票を獲得した「龍神温泉」でした。日本三美人の湯の1つに数えられる、長い歴史を持つ温泉地で、日高川上流の山間に位置し、豊かな緑と渓流のせせらぎに囲まれた静寂な環境が魅力です。泉質は炭酸水素塩泉で、肌を滑らかにする効果があるとされ、特に女性からの人気が高いです。秘境ムードを味わいながら、日常を離れた静かな長期休暇を過ごしたい人々に選ばれています。
回答者からは「日本三美人の湯のとのことで少しばかりあやかりたいため」（30代女性／東京都）、「山間の秘湯で、自然に囲まれた静かな環境が特徴で、美肌の湯としても知られ、ゆったりとした時間を過ごせる穴場的スポットだから」（40代男性／静岡県）、「龍神温泉は美肌で有名だと聞いた。温泉にゆっくりつかって肌も整えられるなら是非行ってみたい。また、神経痛や肩こりにも効くというため効能が気になる。癒やされに行きたい」（20代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：南紀白浜温泉／123票1位に輝いたのは123票を獲得した「南紀白浜温泉」でした。和歌山県南部の海岸沿いに位置する、国内でも有数の大型温泉リゾート地です。白い砂浜が美しい白良浜や、円月島などの景勝地が有名で、アドベンチャーワールドなどのレジャー施設も魅力の1つです。温暖な気候と、観光・グルメ・リゾートがそろったバランスの良さが、長期休暇の行き先として圧倒的な支持を集めました。
回答者からは「南紀白浜大好きです！見どころも多いし、眺望のよい温泉も多いので、また行きたいなと思います」（30代女性／神奈川県）、「白浜の海を眺めながら癒されに行きたい。アドベンチャーワールドやとれとれ市場など観光スポットもある」（20代女性／兵庫県）、「梅が有名な地域でもあり海が有名なところでもあるダブルスポットだからこそ味わえる景色を堪能したい」（20代女性／大阪府）、「美肌効果や疲労回復に効果がありそうだから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)