辻希美が12月9日、自身のInstagramを更新。三男・幸空くんの7歳の誕生日会の様子と次女・夢空ちゃんの4カ月記念を迎えた喜びを報告した。

辻は「昨日はこあ7歳のお誕生日でこあの仲良しのお友達を呼んで誕生日会をしましたぁ」と、三男の幸空くんの誕生日会を行ったことを報告。幸空くんが好きなストロベリーエレファントが装飾されたケーキを前に家族7人がピースをした記念写真や、杉浦太陽パパと辻希美ママとの3ショット、ケーキを前にした幸空くんソロカット、「仲良しのお友達の兄弟も集まり児童館状態」と誕生日会に集まった子供たちの集合写真など誕生日パーティーの写真を披露した。

そして出産したばかりの当時の秘蔵写真も公開。「赤ちゃんだと思っていたこあが産まれて7年かぁ…早いなぁ～早過ぎるなぁ～でもでも…優しい子に育ってくれてママとパパは嬉しいです」と感慨深く今の思いを綴り、「みんなに愛されて…これからも変わらずすくすく大きくなるんだよぉ～ こあ7歳happy birthday 大好き」と祝福のメッセージ送った。

続けての投稿では「昨日は幸空のお誕生日でもあり夢空の4カ月記念でもありました」と、第5子次女の夢空ちゃんが生後4カ月を迎えこと、そして「しかもー寝返りしたーのぉ 成長やぁぁぁぁぁ～ 寝返り記念」と報告し、オムツで描いた4カ月という文字の間に寝る夢空ちゃんの記念写真を投稿。他にも幸空くんおんぶし夢空ちゃんを抱っこする逞しい辻ママの自撮り写真なども披露し、最後に「そして今日は2回目の予防接種行って来たよ。良く頑張りました」と綴り、子供たちの成長の喜びを伝えた。

（文=本 手）