伝統の重みが違いますから。

テレビの音をグレードアップしたい、映画やドラマをもっと迫力ある音で楽しみたい。そう思ってテレビに合うサウンドバーを調べ始めると、いろんなメーカーから似たスペックのものがズラッと並んでいて、結局どれがいいのかが分からなくなりがち問題に悩まされていませんか。

こういうときのモノ選びの目安になるのが「ブランドへの信頼」。スペックの数字やコスパだけでは見えない、長年かけて培ってきた音作りの思想やノウハウが威力を発揮するのです。

だからこそ今回、推したいのがDenon（デノン）の「DHT-S218」。コイツはいいですよ。リーズナブル（記事の最後にご注目）かつ映像とのマッチングに優れたサウンドの持ち主です。

110年を超える伝統

1910年、つまり明治43年に、デノンのルーツの1つとなる日本蓄音器商会が創業。またもう1つのルーツである日本電気音響研究所は1934年（昭和9年）に生まれました。

デノン（いまはこう呼ぶけど、当時は「デンオン」と呼ばれていた）としてのブランド立ち上げは1939年（昭和14年）の日本電音機製作所から。いずれにしても、オーディオブランドのなかでも最長クラスの歴史を持つ老舗中の老舗なんですよね。

蓄音機の時代から、放送局向けのプロ音響機器、そしてホームオーディオまで、長年にわたってオーディオ機器を作り続けてきたデノンの製品は、サウンドマスターが全ラインアップの音を一貫した思想でチューニングしているのが特徴。近年は鮮やかで躍動感のある音と、開放的で立体的な音場を両立するコンセプトとして「Vivid & Spacious」というキーワードを掲げ、さまざまなオーディオ機器の音作りをまとめています。

サウンドバーは商品の特性上、サイズと価格の制約が厳しいジャンルです。限られた条件の中で、どこまで音の良さを追求できるか。ここにこそブランドの経験値と設計思想が活きてくるんですよね。そんななか生み出されたDHT-S218もまた、スピーカーの原点に立ち返り、素の状態で音の良いサウンドバーを作るという目的を果たしたモデルとなっています。

DHT-S218ってどんなサウンドバーなの？

DHT-S218をざっくりまとめると、「サブウーファー内蔵のスリムな筐体1本で、Dolby Atmosもゲームも音楽も、ちゃんとデノンらしい音で楽しめるサウンドバー」ということになるでしょう。

このボディのなかにはツイーター×2、楕円ミッドレンジ×2、75mmサブウーファー×2という3ウェイ6ユニットが組み込まれており、テレビに内蔵されているスピーカーとは比較できない圧倒的なサウンドを放ちます。

Photo: Denon DHT-S218の底面部。左右の丸い穴開きプレート部分がサブウーファー

Photo: Denon DHT-S218の左右側面に設けられたバスレフポート

特に注目すべきはサブウーファー。底面部に2基組み込まれていて、しかも左右に低音を増強するためのバスレフポートも備えている。これによって部屋全体を満たす低音を実現しています。

実際にアクション映画の爆発シーンを鳴らすと、「ドンッ」という勢いある低音が広がっていくのがわかる。かといって部屋の壁や床、天井を響かせるほどではないからマンションなどで使うにはちょうどいい。

単体のサブウーファーユニットを置く場所はないけど、豊かな低音が楽しみたいという願いに応えてくれます。

Dolby Atmos対応で広大かつ立体的な音場をゲット

昨今、ネットフリックスやプライムビデオなどでも導入作品が増えてきたサラウンド規格「Dolby Atmos」に対応しているところもDHT-S218の強みです。上向きスピーカーはないので高さ方向は感じにくいのですが、テレビというスクリーンを超えた先の空間から音が響いてくる感じを得られます。

そして中高域の明瞭度の高さも、素晴らしくいい感じ。役者や声優のセリフが浮き出ているように感じますから。

特にダイアログエンハンサー機能にはお世話になりますよ。これは人の声の帯域を持ち上げて聞き取りやすくする機能で、効果は3段階で調整可能。BGMとのバランスをとりつつも声の存在感を増す、ニュースやバラエティ、YouTubeなんかを見ているときは声にとことんフォーカスするといった使い方ができます。

補正をかけない、素性の良い音も楽しめる

そしてDHT-S218には4種類のサウンドモードが用意されています。

Pureモード：アップミックスやバーチャルサラウンド、ダイアログエンハンサーなどの処理を一切行わないモードMovieモード：映画やドラマ向けにサラウンド感や低音を強調したモードMusicモード：音楽鑑賞向けに中高域の質感を整えたモードNightモード：深夜でも楽しみやすいよう、ダイナミックレンジを抑えたモード

注目するべきはPureモードです。これこそ、デノンが誇るサウンドマスターがチューニングしたDHT-S218の素の音が聞けるもので、特に相性の良いコンテンツは音楽。

Musicモードは上手な味付けによっていろんなジャンル、いろんなアーティストの曲のトーンをまとめてくれるため、複数のプレイリストを連続再生するときに有効ですが、Pureモードはクラシックやジャズなどアコースティックな響きが美しいアルバムを通しで聞くときに使いたくなりますね。

スマホからの音楽も低遅延で聴けるBluetooth LE Audio対応

DHT-S218はBluetoothにも対応しています。従来のSBCに加えて、Bluetooth LE Audio（LC3コーデック）をサポートしているのが強い。Bluetooth LE Audio対応スマホと組み合わせれば、「これ、Bluetoothの音なの!?」と驚くほど高音質、かつ低遅延な再生ができますからね。

普段スマホやタブレットで聴いているサブスク音楽をリビングで聞きたいとき、家族全員で聞きたい時に便利ですよ。サウンドバー＝テレビ用スピーカーというイメージが強いですが、Bluetoothの質が上がることで、リビング用のワイヤレススピーカーとしても十分使えるポテンシャルになるんですよね。

ゲームにも適したVRR / ALLM対応

サウンドバー選びで見落としがちなのが、ゲームとの相性の良さ。この点もDHT-S218のセールスポイントです。

以前のサウンドバーは「映像が遅れる」「ボタンを押してから出るはずの音がワンテンポ遅い」といった課題があったのですが、DHT-S218はゲームプレイ時にはALLM（自動低遅延モード）で遅延を抑えてくれます。

さらに、VRR（可変リフレッシュレート）機能も備えていて、DHT-S218経由でテレビに接続したゲーム機からの映像のカクつき、コマ落ち、画面割れ、ちらつきを抑え、なめらかに表示してくれるのです。

この、扱いやすく音質にもすぐれたサウンドバーが今ならお得に

ここまで紹介してきた要素のほかにも、SoCや電源まわりも上位モデルクラスというゴージャスな設計や、eARC/ARC対応テレビならHDMIケーブル1本で接続可能な利便性など、DHT-S218には語り尽くせぬ魅力があります。

それでいてコストパフォーマンスにも優れているのですよね。

実際のところ、DHT-S218より安価なモデルで、もっと高機能なものもたくさんあるんですけど、トータルバランスで見たら「DHT-S218イイねえ……」となってくるんですよ。

ちなみに、編集部調べでは、従来3万3000円だった価格が、2026年2月4日まで20％オフの2万6400円になっています。サウンドバーを検討していたけどブラックフライデーを逃してしまった方、ボーナスでテレビの音響をグレードアップしたい方、年末年始に映画やゲームを存分に楽しみたい方、このチャンスは逃しちゃダメですよ。

