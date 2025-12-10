AKB48¡¦21´ü¸¦µæÀ¸ÅÄÃæº»Í§Íø ¡ÖÃ¯¤«¤Î¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2ÆÃÊÌÊÔ¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿AKB48·à¾ì¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë´°Á´¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿Ï¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡×
º£²ó¤ÏÆÃÊÌÊÔ¡¢12·î4Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î21´ü¸¦µæÀ¸5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤á¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¢17ºÐ¤ÎÅÄÃæº»Í§Íø¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤µ¤æ¤ê¡Ë¡ª
¡Ú±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¿·ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÏAÈ½Äê¤Ç¤·¤¿¡Û
¡½¡½¤Þ¤º¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¤Ç¤·¤¿¡©
ÅÄÃæ¡¡ÍÄÃÕ±à¤Î¤È¤¤Ï³èÈ¯¤¹¤®¤ë¥³¤Ç¤·¤¿¡£Å´ËÀ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¹üÀÞ¤·¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ç¥Ð¥¹¥±¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÇÃË¤Î¥³¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤â¥É¥í¥±¥¤¤äµ´¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¡¢¤è¤¯³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢ÂÎ°é¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡©
ÅÄÃæ¡¡¿·ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ï¤º¤Ã¤ÈAÈ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Éô³è¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄÃæ¡¡Ãæ³Ø¤Ç²Ê³ØÉô¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¹â¹»¤Ç¤Ï·Ú²»³ÚÉô¤Ë¾¯¤·¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÃãÆ»Éô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±¿Æ°¿À·Ð¤òÁ´Á³³è¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊÙ¶¯¤Ï¡©
ÅÄÃæ¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ÏÍý²Ê¤ÎÌÏ»î¤Ç4ÅÀ¤È¤«......¡£¤Ç¤â¹â¹»¤Ç¤Ï·ë¹½´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½AKB48¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÅÄÃæ¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë³Ø¹»¤Ç¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¿ä¤·¥á¥ó¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡£¤â¤È¤â¤È¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤âÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¤¹¤Ç¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
ÅÄÃæ¡¡µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹......¡£
¡½¡½AKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÅÄÃæ¡¡Â¾¤Ë¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢AKB48¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ðÃÎÆ°²è¤Ë¤â¤¹¤´¤¤¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ê¤ó¤Çµã¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¡¡³§¤µ¤ó±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤ò²¿Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¥³¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤»¤á¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÎÙ¤Îµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬¿³ºº¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É......¡£¼õ¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¹ç³Ê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÅÄÃæ¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÌÃÎ¤¬Íè¤Ê¤¯¤Æ¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éµÞ¤Ë¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¼õ¤«¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄÃæ¡¡¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤´Ä¶¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æ±´ü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
ÅÄÃæ¡¡¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¶¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÍÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Þ¤À¿¶¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¤ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é³Ð¤¨¤ë¤Î¤âÁá¤½¤¦¤À¤±¤É¡£
ÅÄÃæ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Æ°¤¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
ÅÄÃæ¡¡°Õ³°¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Öº£Æü¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡ÖÃ¯¤«½ý¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¤«·ë¹½¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ë¾Íè¤ÎÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¢¥¤¥É¥ëÁü¡¢¡Ö²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¢É½¾ð´ÉÍý¤â¾å¼ê¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´°àú¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬ÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤È¡¢AKB48¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡£
¡½¡½AKB48¤È¤·¤Æ¤Ï¡©
ÅÄÃæ¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡üÅÄÃæº»Í§Íø¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤µ¤æ¤ê¡Ë
2008Ç¯12·î9Æü¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È
Nickname¡á¤µ¤æ¤ê¤ó
¸ø¼°X¡Ú@Sayuri_Tanaka09¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæº»Í§Íø¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¸åÌî½çÌé