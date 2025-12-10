ポチャッコ×「ドトール」コラボの“クリスマスキャンペーン”開催へ！ ケーキ購入でノベルティをゲット
「ドトールコーヒーショップ」は、12月20日（土）〜12月25日（木）の期間、サンリオの人気キャラクター“ポチャッコ”とコラボしたクリスマスキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】こちらも欲しい！ テイクアウトは「コースター」をプレゼント
■いつものケーキが華やかに！
今回実施されるのは、カフェ利用でポチャッコデザインがかわいい数量限定のノベルティがもらえる期間限定のクリスマスキャンペーン。
期間中は、ピースケーキを購入すると「ポチャッコ オリジナルピック（全2種）」がランダムで1つ付属され、サンタクロースの帽子をかぶったポチャッコのピックで、いつものケーキをクリスマス仕様にできる。
また、テイクアウトでピースケーキを3個以上購入すると、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター（全3種）」1枚をランダムで配布。ポチャッコと一緒に、家族や友人とのケーキタイムが楽しめる。
さらに、アプリのダウンロード不要の「ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム」がゲット可能。二次元コードをピックから読み取ると静止画、コースターから読み取ると動くフォトフレームが出現し、それぞれ3種のデザインが用意されている。
【写真】こちらも欲しい！ テイクアウトは「コースター」をプレゼント
■いつものケーキが華やかに！
今回実施されるのは、カフェ利用でポチャッコデザインがかわいい数量限定のノベルティがもらえる期間限定のクリスマスキャンペーン。
期間中は、ピースケーキを購入すると「ポチャッコ オリジナルピック（全2種）」がランダムで1つ付属され、サンタクロースの帽子をかぶったポチャッコのピックで、いつものケーキをクリスマス仕様にできる。
さらに、アプリのダウンロード不要の「ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム」がゲット可能。二次元コードをピックから読み取ると静止画、コースターから読み取ると動くフォトフレームが出現し、それぞれ3種のデザインが用意されている。