¡Ö¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡á£Í£Ï£Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¹¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×ËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò»Ù¤¨¤¿´ØÀ¾´ë¶È¡¡£¸Ç¯Á°¤«¤é¼Â¸³¡¦¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Çº£Ìë¼ø¾Þ¼°
¡¡¤¤¤è¤¤¤è£±£°ÆüÌë¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¼óÅÔ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤¬½Ë²ì¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤È¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë´ØÀ¾´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿µþÅÔÂç³Ø¤ÎËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø¡£¼õ¾ÞÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡×¡á£Í£Ï£Æ¤Î³«È¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö£Í£Ï£Æ¡×¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆºÙ¤«¤¤·ê¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤¤¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ê¤Ëµ¤ÂÎ¤òÂçÎÌ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£Á£ô£ï£í£é£ó¡¡ÀõÍøÂç²ð£Ã£Å£Ï¡Ë
¡Ö¡È¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¡É¤Î¤ÈÁ´¤¯ÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢µ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÉ¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡×
¡¡ÀõÍø¤µ¤ó¤ÏËÌÀî¤µ¤ó¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢£¸Ç¯Á°¤«¤é¡Ö£Í£Ï£Æ¡×¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Â¸³¡¦¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£Á£ô£ï£í£é£ó¡¡ÀõÍøÂç²ð£Ã£Å£Ï¡Ë
¡ÖÂç³Ø¤Çºî¤ì¤ëÎÌ¤Ï£í£ç¡Á£ç¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢£±£ë£ç¡á¿ôÀéËü¡¢£±²¯±ß¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÍÑ²½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ê¤ë¤È£±£ë£ç¡á£±Ëü±ß°Ê²¼¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö£Í£Ï£Æ¡×¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹â²¹¹â°µ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Åö½é¡¢£±£ë£ç¤ÎÀ¸»º¤ËÌó£±²¯±ß¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¸³¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¡¢£²Ç¯Á°¤Ë¾ï²¹¾ï°µ¤Çºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Â¤¯¤ÆÂçÎÌ¤ËÀ½Â¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÂç¼ê¶õÄ´¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤¬¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ÎÈ¯É½¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÀõÍø¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤¬¡Ö£Í£Ï£Æ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£Á£ô£ï£í£é£ó¡¡ÀõÍøÂç²ð¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÁÇºà¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡¢°Â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¶½Ì£¤¬£Í£Ï£Æ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢£Í£Ï£Æ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡µþÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂç¸¶¥Ñ¥é¥Â¥¦¥à²½³Ø¡×¤Ï¡¢¥¢¥È¥ß¥¹¤Î¡Ö£Í£Ï£Æ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡È¥¬¥¹¤ÎµÛÃåºÞ¡É¤òÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ó¥ó¡£¡Ö£Í£Ï£Æ¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥¬¥¹µÛÃåºÞ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤¹¤È¡Ä
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ë
¡Ö°ìÀÚ¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ÷¤¤¤Î¸µ¤È¤Ê¤ëµ¤ÂÎ¤ò¡Ö£Í£Ï£Æ¡×¤Ë¤¢¤ë·ê¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¤¤¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¡Ö£Í£Ï£Æ¡×¤ÎÀÇ½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂç¸¶¥Ñ¥é¥Â¥¦¥à²½³Ø¡¡Âç¸¶ÀµµÈÀìÌ³¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¡Ø¤Ë¤ª¤¤¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢½ª¤ï¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÊÍÆÇ¤Ê¡Ë¥¬¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¶È´Ä¶¤¬°¤¯¤Æ¿Í¤¬¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢²ÝÂê¤òÊÀ¼Ò¤ÎºàÎÁ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤Î¼ø¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿·ÁÇºà¤ÏÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£