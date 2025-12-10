矢田亜希子、マイボトルを披露しルーティン明かす「毎日オーツミルクラテをお家から持参」
俳優の矢田亜希子（46）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。愛用のマイボトルを披露し、最近のルーティンを明かした。
【全身ショット】「毎日オーツミルクラテをお家から持参」ブラックの冬コーデ姿の矢田亜希子
矢田は「毎日オーツミルクラテをお家から持参」と、マイボトルを手に満面の笑顔を見せる写真を複数枚アップ。「飲む物の種類が多くて毎日マグボトル持ち歩きすぎですが、、、」と、複数の飲み物を持ち歩くという日常を明かした。
この投稿に対し、コメント欄には「笑顔の達人」「オーラがお綺麗」「可愛すぎる」「若い！」「おいしそう」「真似したい」などの声が多数寄せられており、健康に配慮したルーティンと、変わらぬ若々しい美しさがファンを魅了している。
