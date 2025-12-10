“金髪にイメチェン”の井桁弘恵、趣味でスポーツ楽しむ姿に反響「ラケットより顔が小さい」「金髪スポーツウェアのいげちゃん刺さりすぎてる」
俳優の井桁弘恵（28）が9日、自身のXを更新。金髪姿でスポーツを楽しむ姿を披露した。
【写真】「ラケットより顔が小さい」「刺さりすぎてる」金髪姿でピックルボールを楽しむ井桁弘恵
井桁は先月27日に、「NEWイゲタ」とつづり、“印象ガラリ”な金髪姿をお披露目。ファンからは「ビックリしたけど、似合う！」「金髪新鮮でめっちゃいい!!!」などと反響が寄せられていた。
この日は「暇さえあればとりあえずコート予約しちゃう」とつづり、夕暮れのコートでピックルボールを練習している様子をアップ。金髪ボブヘアにスポーツウエア姿で、ラケットを手に練習に励む井桁が写し出されており、はつらつとした表情から、競技を心の底から楽しんでいる様子が伝わってくる。
井桁は8月に自身のSNSで「最近できた趣味」として「ピックルボール」にハマっていることを明かし、それから度々コートで練習する様子を投稿していた。
ファンからは、「素敵な笑顔」「爽やかでステキです」「楽しんでおられますな」「ラケットより顔が小さい…」「金髪スポーツウェアのいげちゃん刺さりすぎてる」などのコメントが寄せられている。
