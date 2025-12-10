【悼む】最後に会ったのは11月上旬だった。秋晴れが広がる爽やかな日。高代さんは病室のベッドに身を委ねていた。話すことは辛そうだった。それでも私の問いかけ必死に答えようとしてくれた。

口元に耳を近づけた私に「おまえ、今は（業務）何しとんや」と気にかけてくれた。帰り際、手を握り「また、顔を見に来ますね」と伝えると最高の笑顔を見せてくれた。もう両手にマメは残っていなかったが、右手の握力は力強かった。長年、ノックバットを振り続けたことを物語っていた。

よく食べ、よく飲み、よく笑い、よく歌う人だった。各地の隠れ家的な居酒屋によく連れていっていただいた。多くの名将の下でコーチを歴任。監督が年下の時期もあった。新米のコーチ時代は誰よりも先に球場へ向かいグラウンドコンディションを確認。「昔はな…。昼飯も食う時間がなかった。トイレで隠れてにぎり飯を食った時もあったな」。人に仕える大変な仕事に加えて三塁コーチの重責も担っていた。激務を終えると居酒屋の隅で疲れを癒やしていた。店主や常連の客とも、すぐに仲良くなる明るい性格だった。

一方できちょうめんな一面もあった。「練習メニューを作らせたら右に出る者はいない」。そう複数の球団関係者から聞いたことがある。キャンプでは監督や各担当コーチの意見を聞きながらタイムスケジュールに応じた練習メニューを作成。定規や、毎日削ってあった鉛筆など筆記用具が入った筆箱とノックバットは必需品だった。また、複数球団を渡り歩いたため現役引退後はほぼ1人暮らし。「昨日は、おひたしを作ったわ」。練習が早く終わった日は自宅で数日分の食事を作り置きすることも日常だった。容器に数日分を分けて冷蔵庫で保存。実は料理の腕前も相当なものだった。

今年7月28日、私の母校は地方大会の決勝戦で敗れた。翌日29日の午前に高代さんから電話あった。「昨日はテレビでずっと試合を見とったよ。惜しかったな。お前のところ（母校）から預かった選手もしっかり一人前に育てるからな」。病魔に冒されながらも最後まで野球への情熱は冷めていなかった。

これまで多くの選手を指導してきた。教え子の数は数え切れない。それでも私は高代さんの口から一度も「（あの選手は）俺が育てたんや」という言葉を聞いたことがない。そこに凄さを感じた。この世から肉体はなくなっても、高代イズムは球界で生き続ける。合掌。（03〜09年阪神担当、10〜11年オリックス担当、12〜21年阪神担当 山本 浩之）