¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×ÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¥Ñ¡¼¥­¥ó¥½¥óÉÂ¤È¤ÎÆ®¤¤ÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤­¤ë¤³¤È¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±

10Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¡£
ÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¡§
¤É¤¦¤âËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤ÃæÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ºÂ¤é¤»¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
11·î¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÈþÀî¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½³èÆ°¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤½¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¡§
¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ï¸½Âå°å³Ø¤Ç¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ìô¤â¤¤¤¤Ìô¤Ï½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤·¤Ö¤È¤¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êµ¼Ô¡§ÈþÀî¤µ¤ó¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ë¤¿¤À¤¤¤Þ¡£
2024Ç¯¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÈþÀî¤µ¤ó¡£
2025Ç¯9·î¤Ë¿´Â¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤Î¤¿¤á¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢½Ñ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎºÝ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¿Ì¤¨¤ä¶ÚÆù¤¬¤³¤ï¤Ð¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¡§
¤â¤¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤è¡£ÉÂµ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¸µµ¤¤¬°ìÈÖ¤è¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢1¥«·îÈ¾Æþ±¡¤·¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤âÄã²¼¤·¤ÆÊâ¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Êâ¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¤¬¤â¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¤¾õÂÖ¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼Ö¥¤¥¹¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÌô¼£ÎÅ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¡¢¸ø±é¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿ÈþÀî¤µ¤ó¡£
4Æü¸å¤Ë¥â¥Î¥Þ¥Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤È¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Éüµ¢¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¡§
¥³¥í¥Ã¥±¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Î¤¦¤â¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÀ¼½Ð¤·¤¿¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊQ.¥¹¥Æ¡¼¥¸³Ú¤·¤ß¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ä¤ë¤Ã¤¤ã¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ¤Ç»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡£¤·¤Ö¤È¤¯¤·¤Ö¤È¤¯´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡£»ä¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Íê¤ó¤À¤ï¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿º£Æü¤Ï¡£¤Þ¤¿Íè¤Æ¤Í¡£