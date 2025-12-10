大阪在住4人組ロックバンド、アルコサイトが10日、インスタグラムを更新。ベースの雜亮さんが亡くなったことを発表した。

公式アカウントでは「アルコサイトに関するお知らせ いつもアルコサイトを応援してくださっている皆様に謹んでご報告いたします。アルコサイトのベース口が令和7年12月9日に永眠致しました。濱口亮に対する生前のご厚情に心より感謝申し上げます。告別式につきましては、ご遺族の意向により近親者と生前お世話になった方々に参列いただき執り行います。突然の悲報で、メンバー・スタッフ全員が、現実を受け止められない状況にいます。今後の活動につきましては、改めてご報告させていただきます。令和7年12月10日 STROKE RECORDS」とつづった。

アルコサイトは9日、SNSで「このたび、メンバーの諸般の事情により、本日、出演を予定しておりましたLIVE SQUARE 2nd LINEの出演をキャンセルさせていただくこととなりました」と同日開催のライブへの出演をキャンセルしていた。

アルコサイトは雜さん、森田一秀、北林英雄、小西隆明の4人組。10代〜20代のリスナーを中心に大きく注目を集めている。