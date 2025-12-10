「週刊ベースボール」の創刊４０００号を記念してベースボール・マガジン社は１０日、東京・中央区の日本橋公会堂でトークショー「末次利光×高田繁×堀内恒夫 語り継ぐ“ミスター”とＶ９」を開催した。

ＯＮ砲とクリーンアップを組んでいた末次氏は５番の重責を吐露。「プレッシャーは大きかったけど、チャンスで歩かされた長嶋さんから『スエ、後は頼んだぞ』と言われると少しプレッシャーは和らいだ」と振り返ると、４番以外すべての打順に座ったという高田氏は「ＯＮはまず歩かされるので、５番が一番イヤだった。１、２番の方が楽だった」と苦笑い。７年連続ダイヤモンドグラブ賞（現ゴールデン・グラブ賞）を受賞するなど守備には定評があった堀内氏（スポーツ報知評論家）は「三塁寄りのピッチャーゴロが来ると長嶋さんに『どけどけ』と言われていた。『三塁手の見せ場なんだ』と捕らせてもらえなかった。オレもうまいんだけどな」と懐かしんだ。

３人ともミスターの打席での集中力を絶賛すると同時に、笑いのネタも披露。「ある日の試合後、車のキーがないと言い始め、選手のユニホームが入った洗濯物などをすべてひっくり返しても出て来なかった。しばらくすると『あっ、オレ今日は車じゃなかったんだ』」（高田氏）と場内の笑いを誘った。堀内氏は長嶋監督のヘッドコーチだった時代を振り返り、エンドランやバントのサインを出すとなぜかボール球で外されたという。「サインがバレているのかと思ったが、キヌさん（広島・衣笠祥雄）が、そりゃ監督が『右に打てばいいんだ』『ピッチャー前に転がせばいいんだ』とベンチで言っていたら誰でもわかるよ」と言われ、苦笑いするしかなかったという。

Ｖ９時代の日本シリーズは「負ける気がしなかった。西宮の第６戦（１９６９年）など試合中に選手たちは翌日のゴルフの予約をしていた」（高田氏）ほどで、９連覇中の日本シリーズは第７戦まで戦ったことがなかったことを強調した。

最後には「巨人の伝統とプライドを大事にして頑張ってほしい」と３人が阿部巨人へエールを送った。ＭＣは日本テレビアナウンサーの村山喜彦さんが務め、プロ野球ＯＢなどを迎えたベースボール・マガジン社の記念企画はこの日の第５回トークショーで終了した。