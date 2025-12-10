TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』PV第2弾公開！HoneyWorks feat.KotohaによるEDテーマの音源も初公開
『別冊少年マガジン』（講談社）にて連載中の奈良一平による冒険ファンタジー漫画が原作のTVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』が2026年1月7日（水）からAT-X、TOKYO MX、KBS京都ほかにて放送が開始されることが発表された。あわせてPV第2弾とキービジュアル第2弾が公開された。
PV第2弾では、コマイ村の人々とのやりとりやダンジョンへの冒険を通して、主人公のハジメに拾われて冒険者を目指す少女リルイの心情が感じられる映像になっている。さらにPV後半ではHoneyWorks feat.Kotohaが歌うエンディングテーマ「君の隣は空気が美味しい」が使用されており、音源の一部をいち早く聴くことができる。
また同時に公開されたキービジュアル第2弾ではメインキャラクターが総登場。冒険から戻ったハジメたちがコマイ村に暮らす人々と過ごす、温かな日常の一幕が描かれている。
さらにオープニングテーマ＆エンディングテーマのリリース日が決定したことも発表された。オープニングテーマであるHoneyWorks feat.Hanonの「君が灯してくれた光を今」はアニメ放送開始日である2026年1月7日（水）、エンディングテーマであるHoneyWorks feat.Kotohaの「君の隣は空気が美味しい」は翌週の2026年1月14日（水）にリリース予定。
さらに両曲のジャケットも公開。Hanon・Kotohaがこちらに向かって手を差し伸べているビジュアルとなっている。
●リリース情報
HoneyWorks feat.Hanon「君が灯してくれた光を今」
2026年1月7日（水）配信開始
作詞・作曲・編曲：HoneyWorks, MARUMOCHI
https://lnk.to/kimigatomoshitekuretahikariwoima
HoneyWorks feat.Kotoha「君の隣は空気が美味しい」
2026年1月14日（水）配信開始
作詞・作曲・編曲：HoneyWorks, MARUMOCHI
https://lnk.to/kiminotonarihakuukigaoishii
●作品情報
TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』
【放送情報】
AT-X 2026年1月7日より毎週水曜21時30分〜
※リピート放送 毎週金曜9時30分〜／毎週火曜15時30分〜
TOKYO MX 2026年1月7日より毎週水曜 25時00分〜
KBS京都2026年1月7日より毎週水曜 25時00分〜
サンテレビ2026年1月7日より毎週水曜 25時00分〜
BS11 2026年1月7日より毎週水曜 25時30分〜
ミヤギテレビ2026年1月7日より毎週水曜 25時59分〜
メ〜テレ2026年1月7日より毎週水曜 26時30分〜
【配信情報】
dアニメストア・ABEMAにて地上波先行・最速配信決定
dアニメストア2026年1月7日より 毎週水曜24時00分〜
ABEMA 2026年1月7日より 毎週水曜24時00分〜
その他サイト2026年1月10日より毎週土曜24時00分〜順次配信予定
※放送・配信⽇時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。
【CAST】
シノノメ・ハジメ：古川慎
リルイ：鈴代紗⼸
ヴェロニカ・バリ：伊藤静
アニャンゴ：桑原由気
オリーヴ・カルメン：緒⽅佑奈
ナタリー：前⽥佳織⾥
リシャット：⼤野智敬
コッコ：⽩⽯晴⾹
クックドル：松本保典
【STAFF】
原作：奈良⼀平（講談社『別冊少年マガジン』連載）
監督・シリーズ構成：福島利規
メインキャラクターデザイン：⻑森佳容
サブキャラクターデザイン：⽥中穣
プロップデザイン：⻄村千春
美術監督：⻤⾕拓実
美術：じゃっく
⾊彩設計：⼤場将⽣
撮影監督：海切歩
撮影：スタジオトゥインクル
編集：⽊村祥明（IMAGICA）
⾳響監督：森下広⼈
⾳響効果：古⾕友⼆（スワラ・プロ）
⾳響制作：ビットグルーヴプロモーション
⾳楽：鈴⽊暁也、Johannes Nilsson、⾼本愛海（Team-MAX）
⾳楽制作：ポニーキャニオン
製作：コマイ村⾃治会
オープニングテーマ：HoneyWorks feat.Hanon「君が灯してくれた光を今」
エンディングテーマ：HoneyWorks feat.Kotoha「君の隣は空気が美味しい」
アニメーション制作：HORNETS
©奈良一平・講談社／コマイ村自治会
関連リンク
TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』公式サイト
https://anime-29sai-dokushin.com/