Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが、ジョーマローンロンドンの“Fun and Games” Pop-Up Event プレスセッションに登壇しました。



【写真を見る】【 山田涼介 】 クリスマスの思い出は「サンタさんにお願い事を書いて、ベランダにいつもクッキーを1枚置くんです。トナカイさんが食べるようにって」



英国発フレグランス ライフスタイルブランド「ジョー マローン ロンドン」は、2025年12月13日(土)から12月25日(木) まで、表参道ヒルズ B3F スペース オーにて、華やかで心弾むホリデーコレクションを体感できるポップアップ イベント "Fun & Games” を期間限定で開催いたします。

山田さんはポップアップイベントについて、”全体的に華やかですし、遊び心もあってすごい楽しいんですけど、僕的には入り口にある迷路をすんなりクリアして欲しくなくて。先ほど僕も少しだけ体験させていただいたんですけど、迷っても、迷った先にちょっと面白いことがあるので、そこでぜひ写真なんか撮って楽しんでいただけたらなという風に思います。”と楽しんだ様子でした。



ジョーマローン期間限定の香水を試す場面では、”僕は踊ることもあるので、首を動かしたり、上半身を動かすことがあるので、その時にふわっと変わるぐらいでつけたいなっていうのをいつも意識してます。”と教えてくれました。

最近ワクワクしたことについて聞かれた山田さんは”最近メンバーの知念が誕生日を迎えまして。ライブのリハーサル終わりに僕の家にメンバー5人が遊びに来て、そこで少し飲んだりお話をしたりしたんですけど、なんかメンバー同士で「俺たちって仲いいよな・・・」っていう風に話していた時間っていうのは、すごい貴重な時間だなと思いますし、僕としてはその時間はときめきの時間だったなって”と明かしました。



また、クリスマスの思い出について聞かれると、”僕は3人兄弟なんですけども、クリスマスのシーズンはサンタさんにお願い事を書いて、ベランダにいつもクッキーを1枚置くんです。トナカイさんが食べるようにっていうのを3人で。そして次の日の朝を待つんですけど、朝になるとサンタさんから英語でお手紙があって、クッキーが1口食べられているっていうのがすごく鮮明に覚えていて。”と振り返りました。

続けて、”小さい頃からゲームが好きだったので、サンタさんにはゲーム機お願いしていて。それが枕元になった時はすごく嬉しかったですね。”と、話し”可愛い子どもたちだったんですよ”とはにかんでいました。



【担当：芸能情報ステーション】