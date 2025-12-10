手島優、2歳長男とミッキーのリンクコーデで仲良し親子ショット披露「ウキウキ るんるん」
タレントの手島優（43）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。“てじっ子”こと長男（2）とおそろいのコーディネートを披露した。
【写真】「親子姿は可愛い」“てじっ子”こと2歳長男とのリンクコーデを披露した手島優
手島は「@tostalgic_clothing のニットでリンクコーデ ウキウキるんるん てじっ子のアウターも @tostalgic_clothing 可愛い〜」とコメントし、雪の積もった野外で長男とポーズを取る写真を公開。青空の下、リンクコーデのミッキーニットが映える仲良しショットを披露した。
投稿には、カフェでの親子ツーショットや、雪道を歩く長男の後ろ姿も。温かい母子の時間が切り取られている。
コメント欄には「かわいい」「優ちゃん今年の初雪かな 親子姿は可愛い」「おおー雪にたわむ姿！そして、付いてる音楽がなんとも渋いというか、良いですね〜」など、温かいメッセージが寄せられた。
手島は2022年11月、一般男性と結婚。23年10月に長男を出産した。
【写真】「親子姿は可愛い」“てじっ子”こと2歳長男とのリンクコーデを披露した手島優
手島は「@tostalgic_clothing のニットでリンクコーデ ウキウキるんるん てじっ子のアウターも @tostalgic_clothing 可愛い〜」とコメントし、雪の積もった野外で長男とポーズを取る写真を公開。青空の下、リンクコーデのミッキーニットが映える仲良しショットを披露した。
投稿には、カフェでの親子ツーショットや、雪道を歩く長男の後ろ姿も。温かい母子の時間が切り取られている。
コメント欄には「かわいい」「優ちゃん今年の初雪かな 親子姿は可愛い」「おおー雪にたわむ姿！そして、付いてる音楽がなんとも渋いというか、良いですね〜」など、温かいメッセージが寄せられた。
手島は2022年11月、一般男性と結婚。23年10月に長男を出産した。