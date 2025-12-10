今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、今晩結果が発表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を注視する展開になりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円００～１５７円３０銭。



今晩のＦＯＭＣでの０．２５％利下げはほぼ織り込まれており、関心は２６年の動向に向かっている。具体的には同時に公表されるドットチャートやパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言が注視されている。ドットチャートでは、２６年に1回の利下げの見通しが維持されるかどうかがポイントで、市場では２回前後が想定されている様子だ。来年１月以降の追加利下げのハードルは高い「タカ派利下げ」となったとの見方が出れば、ドル買いが優勢となる可能性もある。







出所：MINKABU PRESS