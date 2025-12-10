　日本サッカー協会(JFA)は10日、中国遠征に臨むU-15日本代表メンバーを発表した。

　活動期間は16日から23日まで。「EAFFU-15 Championship 2025」に参加し、18日にU-15中国代表、20日にU-15香港代表、22日にU-15韓国代表と対戦する。

以下、招集メンバー

■スタッフ

▽監督

平田礼次

▽コーチ

和泉茂徳

▽GKコーチ

吉岡慎輔

▽フィジカルコーチ

芝田貴臣

■選手

▽GK

1 大泉未来(流通経済大柏高)

12 山下晴太郎(神戸U-15伊丹)

▽DF

5 望月琉希(山梨学院高)

4 川崎悠生(神戸U-15)

15 村上悠剛(長崎U-15)

2 山川弘飛(岐阜U-15)

3 遠山越(柏U-15)

16 中西海音(パテオFC金沢Jrユース)

6 鮫島充輝(FCグランリオ鈴鹿)

▽MF

8 蛸島颯(横浜FCユース)

7 嵯峨日向(前橋育英高)

17 浅田連(神戸U-15)

14 米川祐輝(FC東京U-15むさし)

20 古木庸生(ウイングスSC)

19 大橋晴一郎(JFAアカデミー福島U-15)

18 七久保優(FCトリプレッタJrユース)

▽FW

11 沢口栄太(横浜FMユース)

9 川野聖(G大阪ユース)

13 飯田蒼生(F.C.DIVINE)

10 磯部怜夢(鹿島Jrユース)