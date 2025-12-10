中国遠征に臨むU-15日本代表メンバー発表! 中国、香港、韓国と対戦へ
日本サッカー協会(JFA)は10日、中国遠征に臨むU-15日本代表メンバーを発表した。
活動期間は16日から23日まで。「EAFFU-15 Championship 2025」に参加し、18日にU-15中国代表、20日にU-15香港代表、22日にU-15韓国代表と対戦する。
以下、招集メンバー
■スタッフ
▽監督
平田礼次
▽コーチ
和泉茂徳
▽GKコーチ
吉岡慎輔
▽フィジカルコーチ
芝田貴臣
■選手
▽GK
1 大泉未来(流通経済大柏高)
12 山下晴太郎(神戸U-15伊丹)
▽DF
5 望月琉希(山梨学院高)
4 川崎悠生(神戸U-15)
15 村上悠剛(長崎U-15)
2 山川弘飛(岐阜U-15)
3 遠山越(柏U-15)
16 中西海音(パテオFC金沢Jrユース)
6 鮫島充輝(FCグランリオ鈴鹿)
▽MF
8 蛸島颯(横浜FCユース)
7 嵯峨日向(前橋育英高)
17 浅田連(神戸U-15)
14 米川祐輝(FC東京U-15むさし)
20 古木庸生(ウイングスSC)
19 大橋晴一郎(JFAアカデミー福島U-15)
18 七久保優(FCトリプレッタJrユース)
▽FW
11 沢口栄太(横浜FMユース)
9 川野聖(G大阪ユース)
13 飯田蒼生(F.C.DIVINE)
10 磯部怜夢(鹿島Jrユース)
